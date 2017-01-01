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Talas Belediyesi ilçeye 50 adet çiçek dikiyor



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Talas Belediyesi tarafından şehrin muhtelif caddelerine, refüj, kavşak ve park alanlarına 50 bin adet çiçek dikiliyor. İlçenin değişik bölgelerine dikimi gerçekleştirilecek olan top kadife, ateş, petunya, begonya, gazanya ve aynı zamanda sulfinya, askılı mine, yıldız, papatya, sardunya olmak üzere 2 bin 500 adet saksı çiçeklerinin dikim çalışmalarına hız verildi.

Yaz aylarının gelmesi ile birlikte mevsimlik çiçek dikimine başlayan Talas Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Talas'ın parklarına, refüjlerine ve peyzaj düzenleme alanlarına 150 bin yazlık çiçek dikimi gerçekleştiriyor.

Çiçek dikimlerine bu sene Mayıs ayı itibari ile başladıklarını söyleyen Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, "Amacımız yeşillikler ve çiçeklerle bezeli bir ilçe meydana getirmek. 50 bin adet çeşit çeşit mevsimlik çiçeği Talas'ta birçok yere dikmeye başladık. Çalışmalarımızın sonlanmasıyla birlikte Talas rengârenk bir görüntüye kavuşacak. Çiçek dikimini refüjler, cadde ve sokaklara, yeşil alanlara, parklara gerçekleştirerek şehrimize güzel bir estetik kazandıracağız. Talasımızın daha güzel bir görünümde olması için çalışmalarımız aralıksız bir şekilde devam edecek." dedi.

(AÖ-Y)



17.05.2017 13:04:41 TSI

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