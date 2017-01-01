YEREL HABERLER / ESKİŞEHİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. "Kobi'lerle Güçlü Ve Güvenli Yarınlara" buluşması Eskişehir'de yapıldı

"Kobi'lerle Güçlü Ve Güvenli Yarınlara" buluşması Eskişehir'de yapıldı



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Gelişen ekonomilerde finansal sıkıntıya düşen ve nakit akışında aksaklık yaşayan KOBİ'lerin, finansmana erişim ve yararlanabilecekleri destek programları, kaynak alternatifleri, krediler ve borçlanma araçları gibi hayati konularda en doğru bilgiyi aldığı "KOBİ'lerle Güçlü ve Güvenli Yarınlara" buluşması Eskişehir'de gerçekleştirildi.

Finansal Kurumlar Birliği öncülüğünde gerçekleşen buluşmada uzman isimler KOBİ'lere finansmanda nefes aldıracak yöntemleri anlattı.

Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt "KOBİ'lerle Güçlü ve Güvenli Yarınlara" buluşmasında yaptığı konuşmada, "Eskişehir ekonomisi ağırlıklı turizm ve ticarete dayalı. Yüzde 60'ı ticaret ve hizmet sektörü ağırlıklı. Hizmet sektörü ciddi büyüme sağladı. Ticarete dayalı sanayi ne yazık ki durma noktasına geldi. Yatırımcının teşvik sistemi ile ilgili sıkıntıları var. Organize sanayi bölgemiz Türkiye'nin en iyi yönetilen sanayi bölgelerinden. Sanayiciye farklı çıkış yolları sunmamız lazım" ifadelerini kullandı.

Noyan Doğan'ın moderatörlüğü ile yürütülen toplantıda Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt'un yanısıra, Finansal Kurumlar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Çağatay Baydar, Eskişehir Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Savaş M. Özaydemir, Eskişehir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Zeydan konuşma yaptılar.

(BRK-



17.05.2017 13:05:02 TSI

NNNN

