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Büro-Memur Sen'den Gazeteciler Cemiyeti'ne ziyaret

- Büro Memur-Sen Genel Başkanı Vecdi Yanbaz:

- "Kayseri'de de Türkiye'de de hizmet kolunda en büyük sendikayız"



(Fotoğraflı - Görüntülü)



Selma Kara

KAYSERİ (İHA) - Büro Memurları Sendikası (Büro Memur-Sen) Genel Başkanı Vecdi Yanbaz, Kayseri Gazeteciler Cemiyetini ziyaret etti.



Büro Memur-Sen Genel Başkanı Vecdi Yanbaz ve ekibini Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ karşıladı. Basının toplumu bilgilendirme ve topluma yön verme konularında önemli bir işlevi olduğunu belirten Genel Başkan Vecdi Yanbaz, "Basın dünyada birinci güç. Dünyada algı yönetimi, ülkelerin birbirine yaptığı operasyonlar, varlık mücadelesi çalışmalarının basın üzerinden yapıldığını biliyoruz. Sizlerin de bu kutsal işi yaptığınıza inanan bir genel başkanım. Topluma yön vermek adına bu güne kadar yapılmış olan faaliyetlerde sizlerin de katkısı olduğunu biliyorum ve her zaman yanınızda olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Basının özgür olması gerektiğine inanan bir genel başkanım, bu anlamda da elimizden geleni yapmaya gayret vereceğiz" diye konuştu.



Sendikaları hakkında bilgi veren Genel Başkan Vecdi Yanbaz, Kayseri'de de Türkiye'de de hizmet kolu alanında en büyük sendika olduklarını ifade etti. Kayseri'de bin 400 civarında üyeleri olduğunu kaydeden Genel Başkan Vecdi Yanbaz, "Hizmet kolu alanında en büyük sendikayız. 2017 Mayıs'ını 75 bin üyeyle kapatacağımızı biliyoruz. Memur-Sen olarak da 1 milyonun üzerinde üyemiz var. Konfederasyon olarak Türkiye'nin yetkili sendikasıyız. Bu yetkiler arkadaşlarımıza kazanım olacak dönecek" ifadelerinde bulundu.

(SK)



17.05.2017 13:05:40 TSI

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