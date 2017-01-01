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İl temsilcileri Eskici öncülüğünde toplandı

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 13:06
İl temsilcileri Eskici öncülüğünde toplandı
İl temsilcileri Eskici öncülüğünde toplandı

(Fotoğraflı)

KAYSERİ (İHA) - Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, 46 spor branşının il temsilcileri ile bir araya geldi.
Toplantıda konuşan Eskici, Bu gençlik bizim, bu ülke bizim, dert hepimizin derdi, kaygımız bir, amacımız kendine güvenen, özgüveni yüksek, ülkesine, bayrağına, ailesine bağlı sağlıklı bireyler yetiştirmek, ülkemizi uluslar arası platformda en iyi şekilde temsil edecek, bayrağımızı göndere çektirecek sporcular yetiştirmek. Büyük sorumluluklarımız var farkındayız, gerek 2020 gerekse 2024 olimpiyatlarına aday sporcular yetiştirmek için şimdiden planlamalarımızı yapmalı, bu gaye için tüm özverimizle birlikte ele ele vererek çalışmalıyız" şeklinde konuştu.
46 farklı branşta gerçekleşen faaliyetlerin, eksiklerin, ihtiyaç ve taleplerin masaya yatırıldığı toplantı yaklaşık 2 saat sürdü. 15-19 Mayıs Gençlik Haftası ve Yaz Spor Okulları çalışmaları hakkında da karşılıklı fikir alışverişlerinin yapıldığı toplantı birlikte fotoğraf çekimi ile son buldu.
(AG-SK)

17.05.2017 13:06:08 TSI
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