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AK parti Antalya İl Başkanı Rıza Sümer:

- " Yeni atılım dönemini başlatıyoruz"



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ANTALYA (İHA) - AK Parti Antalya İl Başkanı Av. Rıza Sümer "Yeni Atılım Dönemi " Sloganıyla, 21 Mayıs Pazar Günü Ankara Arena Spor Salonu'nda gerçekleşecek AK Parti 3. Olağanüstü Kongre'sine ilişkin açıklamalarda bulundu. AK Parti'nin kuruluşundan itibaren büyük reformlara imza attığını dile getiren Sümer, yeni atılım dönemi ile birlikte bu reformların artarak devam edeceğini belirtti.

Antalya olarak bu tarihi güne hazır olduklarını belirten Sümer, "AK Partimiz nihayet sabırsızlıkla beklediği güne kavuşuyor. Yasalar gereği AK Parti Genel Başkanlığı'ndan istifa ederek Cumhurbaşkanı seçilen partimizin kurucu genel başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, milletimizin iradesi doğrultusunda yeniden genel başkanlığa dönüyor. Tüm Türkiye'de olduğu gibi Antalya teşkilatımız da bu anı sabırsızlıkla bekliyor. 21 Mayıs günü yine Antalya bu tarihi güne tanıklık etmek için, Ankara Arena'da olacak. Kurucu Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı her zaman olduğu gibi yalnız bırakmayacak" dedi.

Antalya olarak çok sayıda partilinin katılımıyla kongrede yerlerini alacaklarını hatırlatan Sümer "25 delegemizin yanı sıra il ve ilçe teşkilatlarımız, kadın ve gençlik kollarımız ile o gün Ankara Arena'da olacağız ve yeni atılım dönemi için yerimizi alacağız" dedi. Sümer, "Bu kutlu yürüyüşümüzde, bu kutlu davamızda erişilen makamlarla değil, halka ve hakka yapılan hizmetlerle yüründüğünü son süreçte hepimiz en iyi şekilde gördük ve yaşadık. Özellikle yeni Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemine geçiş sürecinde, Genel Başkanımız, Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım, ülkemiz için çok önemli bir sorumluluğu üstlenmiştir. Türkiye'nin geleceği için önemli olan bu kritik süreçte üstlendiği başbakanlık görevini en iyi şekilde yerine getirmiş, milli irade doğrultusunda gereken neyse onu yapmıştır. Kurulduğu günden itibaren AK Parti yöneticileri hangi makam olursa olsun, makamın gerçek sahibinin millet olduğunu unutmamıştır. Her zaman milletimize karşı sorumlu olduğumuzu bilerek, millet iradesi ile hareket ettik" şeklinde konuştu.

AK Parti'nin kaderi ile Türkiye'nin kaderinin birleştiğine de dikkat çeken Sümer, AK Parti'de 3. Olağanüstü kongre ile başlayacak "Yeni Atılım Dönemi'nin ardından Türkiye için de demokrasi, değişim ve reform anlamında önemli atılımların olacağını söyledi. Sümer " 21 Mayıs'tan sonra inanıyorum ki, demokrasimiz önemli bir ivme kazanacak. Türkiye yeni bir değişim ve dönüşümün içerisine girecek. Yeni Cumhurbaşkanlığı Yönetim Sistemine geçiş yapacak ülkemiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde yükselişine daha hızlı adımlarla devam edecektir. Bu yürüyüşümüzde yerini almak isteyen, partimize gönül veren, tüm Antalyalı hemşerilerimizi bu vesile ile 21 Mayıs Pazar günü saat 10.00'da gerçekleşecek 3. olağanüstü kongremize davet ediyorum "dedi.



17.05.2017 13:07:54 TSI

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