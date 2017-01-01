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Aydın'da Ramazan pidesine zam yok

- Aydın'da 250 gram Ramazan pidesi 1,5 liradan satılacak



(Fotoğraflı)



AYDIN (İHA) - Aydın Fırıncılar Odası Başkanı Kemal Akdağ, 250 gram Ramazan pidesinin 1,5 liradan satılacağını açıkladı.



Ramazan ayına sayılı günler kala Aydın'da pide fiyatı belirlendi. Geçen yıl il genelinde 300 gram Ramazan pidesi 1,5 liradan satılmıştı. Bu yıl fırıncılardan gelen zam talebini değerlendiren Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AYESOB), pidenin gramajının azaltılarak aynı fiyattan satılmasını kararlaştırdı. Ayrıca 500 gram ramazan pidesi ise 3 liradan satılacak.



Fırıncıların zarara uğramaması için ramazan pidesinin fiyatını sabit tutup gramajının azalttıklarını belirten Aydın Fırıncılar Odası Başkanı Kemal Akdağ, "Ramazan pidesi yılda sadece bir ay tüketilen özel bir ürün. Vatandaşlar Ramazan pidesi alırken bütçesini zorlamamalı. Ramazan ayı öncesinde yaptığımız toplantıda fırıncılarımız pideye zam talebinde bulundu. Biz de hem vatandaşları hem de esnafımızı düşünerek bir takım kararlar aldık. İlimizde geçen yıl 300 gramı 1.5 liradan satılan Ramazan pidesi, bu yıl gramajı düşürülüp 250 gramı 1,5 liradan satılacak. Ayrıca 500 gramlık büyük boy Ramazan pidesi de 3 liradan tüketiciye sunulacak. Vatandaşlarımıza ve esnafımıza şimdiden hayırlı Ramazanlar diliyorum" diye konuştu.

(MB-Y)



17.05.2017 13:09:06 TSI

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