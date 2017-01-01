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Polisten engellilere unutulmaz bir gün

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 13:09
Polisten engellilere unutulmaz bir gün
Polisten engellilere unutulmaz bir gün

(Fotoğraflı)

VAN (İHA) - Van Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte engelliler yemekte ağırlanarak, göl turu yaptılar.
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından engellilerin sosyal hayata katılımını geliştirerek, erişilebilirliğin sağlanmasını artırmak ve toplumda engellilik bilincinin olumlu bir süreçte ele alınmasını sağlamak amacıyla yürütülen "Özel Eğitime Gereksinim Duyan Çocuk ve Ailelerini Destekleme Projesi" kapsamında Van'da da çalışmalar yapılıyor. Van Emniyet Müdürlüğü, 10-16 Mayıs'ta kutlanan Engelliler Haftası nedeniyle özel eğitime gereksinim duyan çocuklar ve ailelerini Edremit ilçesinde bulunan polis kampında ağırladı. Burada öğle yemeği yiyerek, Van Gölü'nde polis botu ile tur atan engelliler, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici'yi İkinisan Polisevi'nde ziyaret ettiler.
Ziyaret sonunda İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici tarafından çocuklara hediyeler verildi.
(MSA-Y)

17.05.2017 13:09:32 TSI
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