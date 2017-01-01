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Rektör Özer, maden şehitlerini andı



ZONGULDAK (İHA) - Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Özer, 17 Mayıs 2010 da Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessese Müdürlüğü'nde meydana gelen maden kazasında şehit olan 30 madenci için bir anma mesajı yayınladı.

Rektör Özer, mesajında, "17 Mayıs 2010 yılında TTK Karadon Müessese Müdürlüğü'nde meydana gelen grizu faciasında 30 maden işçimiz şehit oldu. Dünyanın en zor mesleklerinden birini yapan madencilerimiz evine ekmek götürebilmek için yerin metrelerce altında, riskli bir şekilde mesleklerini icra etmektedirler. Böylesine zor bir meslekte çalışan maden işçilerimizin haklarını asla ödeyemeyiz. Bir daha böylesine acıların yaşanmaması temennisiyle, Karadon Müessese Müdürlüğü'nde hayatını kaybeden 30 maden işçimizi ve bütün maden şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyor, Allah'tan rahmet diliyorum" ifadelerine yer verdi.

(OA-OA-Y)



17.05.2017 13:12:17 TSI

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