Nazilli'de trafik kazası: 1 yaralı
(Fotoğraflı)
AYDIN (İHA) - Aydın'ın Nazilli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Nazilli Dörtyol Kavşağı Devlet Karayolu üzerinde saat 12.00 sularında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hastanede tedavi gördükten sonra trafik kurallarını ihlal ederek sol şeritteki aracın içerisinden inen ve karşıya geçmek isteyen C.D., B.K. kontrolündeki 09 NL 855 plakalı araca çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan yaşlı adam başından yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaşlı adamın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
(ES-MB-Y)
17.05.2017 13:12:57 TSI
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