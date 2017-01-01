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Nevşehir'de yeni kurulan 2. Ağır Ceza Mahkemesinde ilk duruşma bugün yapıldı

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 13:14
Nevşehir'de yeni kurulan 2. Ağır Ceza Mahkemesinde ilk duruşma bugün yapıldı

Coşkun Sağlamdin
NEVŞEHİR (İHA) - Adalet Sarayında FETÖ/PDY davalarına bakmak üzere kısa bir süre önce faaliyete geçirilen Nevşehir 2. Ağır Ceza Mahkemesi bu gün ilk duruşmasını yapmaya başladı.
Yapılan duruşmalarda iddia makamını Nevşehir Cumhuriyet Başsavcısı Adnan Tosun temsil ederken bugün görülen duruşmalarda 10 sanığın yargılanması ile 2. Ağır Ceza Mahkemesinde davalar görülmeye başlandı.
(COŞ-AÖ-Y)

17.05.2017 13:14:43 TSI
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