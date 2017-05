YEREL HABERLER / NİĞDE HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Niğde MHP İl Başkanlığı kongreye gidiyor

Niğde MHP İl Başkanlığı kongreye gidiyor



(Fotoğraflı)



Yasin Esen

NİĞDE (İHA) - Milliyetçi Hareket Partisi Niğde İl Olağan Kongresi 21 Mayıs 2017 Pazar günü Hüdavent Hatun Sosyal Salonunda gerçekleştirilecek.

Milliyetçi Hareket Partisi Niğde İl Olağan Kongresinde İl Başkanlığı adayı olacağını belirten Aytekin Tükenmez, adaylığını bir otelde yaptığı basın toplantısında kamuoyuna deklare etti.

Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkan adayı Aytekin Tükenmez, "Bugün, burada sadece bir il başkanlığı adaylığı açıklaması için bir araya gelmedik. Adaylık açıklamasının yanı sıra hedeflerimizin de başlıklarını paylaşmayı temenni ediyorum." dedi.

Basın toplantısında konuşan Milliyetçi Hareket Partisi Niğde İl Başkan adayı Tükenmez, konuşmasında; "Bu ideal uğruna; Varlığını, Türk Milletinin bekasına adamış bir hareketin her kademesinde görev almış bir Türk Milliyetçisiyim. Bugün, ömrümü verdiğim davama ve her sokağını, her ilçesini, her beldesini karış karış bildiğim memleketime daha faydalı olmak için Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanlığına aday olduğumu kamuoyu ile paylaşmak istiyorum" ifadelerine yer verdi.

"Bu yüce göreve talip olurken, Milliyetçi Hareketin teşkilat terbiyesi çerçevesinde gerekli bütün teamülleri ilke edinerek yola çıkıyorum" diyen Tükenmez; "Başta sayın genel başkanımız Devlet Bahçeli Bey'in müsaadeleri olmak üzere, partimizin yetkili birimlerinin bilgisi dahilinde bu kutlu göreve talip oluyorum." dedi.

21 Mayıs 2017 Pazar günü yapılacak olan Milliyetçi Hareket Partisi Niğde İl Kongresine İl Başkan adayı olarak katılacak olan Aytekin Tükenmez, Grand Hotel'de düzenlediği basın toplantısında yaptığı konuşmasını şöyle sürdürdü: "İlk çocukluğumuzdan bu yaşımıza kadar bütün ömrümüzü şekillendiren ve umudumuzu diri tutmamızı sağlayan Milliyetçi Hareket Partisi'nin yönetimine talip olmak aynı zamanda büyük iddiaları da ortaya koymayı gerekli kılar. En başta cennet mekan Başbuğumuz Alparslan Türkeş'in emanetine layık olma mecburiyetini gerekli kılar. Ardından bu dava ve aziz vatanımız için şehadet şerbetini için şehitlerimize, Ömer Halisdemir'lerimize verilen söze sadık kalmayı gerekli kılar. Yine zindanlarda çürüyen dava adamlarına ve idam edilen ülkücü şehitlere vefadan dolayı başarılı olma mecburiyetini gerekli kılar. Ve Niğde'mizde, dünden bugüne üç hilalli bayrağı dalgalandıranların verdiği mücadeleyi daha yükseklere dikme mecburiyetini gerekli kılar.

Milliyetçi Hareket Partisine yönetici olmak önce ülkemiz ve milletimize sonra partimize faydalı olma mecburiyetini gerekli kılar. Ardından oluşturacağımız kuvvetli bir yönetim ile istişareyi temel alan yönetim tarzını hakim kılacağız. Başta merkez ilçemiz olmak üzere bütün ilçe, belde, köy, mahalle teşkilatlarımızla gerçekleştireceğimiz kapsamlı çalışmalarla ulaşmadık gönül, sıkmadık el bırakmayacağız. Bütün çalışmalarımızda şeffaflığı esas alıp, oluşturacağımız birimlerle koordineli bilgilendirmeler yapacağız. Dün olduğu gibi bugün de yarın da başta Niğde Belediye Başkanlığı olmak üzere ilçelerimiz ve beldelerimizde Milliyetçi Hareket Partili belediye başkanlarının adil, milli ve toplumcu belediyeciliği hakim kılacağız. Ülkemizin yönetimine, Milliyetçi Hareket Partisi'nin Niğde milletvekillerini göndereceğiz.''

(YE-AÖ-Y)



17.05.2017 13:17:52 TSI

NNNN