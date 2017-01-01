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Gaziantep'te modifiye asfalt dönemi başladı

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 13:18
Gaziantep'te modifiye asfalt dönemi başladı
Gaziantep'te modifiye asfalt dönemi başladı

(Fotoğraflı - Görüntülü)

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, belediyeciliğin vazgeçilmez hizmetlerinden biri olan asfaltlama hizmetinde yeni bir sisteme geçti. Ekipler, ana arterlerde modifiye asfatlamaya başladı.
Büyükşehir, Gaziantep'te ilk kez modifiye asfalt serimi yaptı. Fen İşleri Daire Başkanlığının ekipleri, İstasyon Caddesinden Burç Kavşağından kadar olan 10 kilometrelik alanda modifiye asfalt serimi başladı. Gaziantep'in en işlek cadde ve bulvarlarından olan Muammer Aksoy Bulvarı, Zübeyde Hanım Bulvarı, Bahriye Üçok Bulvarı, Abdülkadir Aksu Bulvarı, Üniversite Bulvarındaki eski asfalt sil baştan sökerek yerine yenisini yaptı. Yıpranan mevcut asfalt trimer ile kazınıp yerine anında yeni asfalt serimi yapıldı. Asfaltın binder tabakasının serimi tamamlandıktan sonra aşınma tabakası olarak Gaziantep'te ilk kez modifiye asfalt serimi gerçekleşti. Ana arterlerin yanı sıra tramvay güzergahında da çalışmalar yapan ekipler, yeni asflat ile birlikte kaldırımları da yenileyerek araç ve yaya trafiğine daha kullanılır hale getiriyor. Çalışmaların daha kısa sürede tamamlanması için vardiyeli bir şekilde 7-24 çalışan Fen İşleri ekipleri, tramvay güzergahındaki caddeleri kısmi olarak araç trafiğine kapalı tutuyor.
Modifiye asfaltın özelliği
Modifiye bitüm yollarda kalıcı deformasyon (tekerlek izi) termal çatlamalar ve agreganın bağlayıcıda ayrılması gibi bozulmaları önlemek amacı ile yapılan bir asfalt türüdür. Günümüzde üst yapı imalatlarında özellikle son yıllarda ülkemizde kullanım alanı genişletilmiş olup son projelerde sözleşme şartlarına eklenerek kullanılmaya başlanmıştır.
(SD-Y)

17.05.2017 13:18:16 TSI
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