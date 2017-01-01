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Haydi Konuş Bakalım yarışmasında ödüller sahiplerini buldu



(Fotoğraflı)



KONYA (İHA) - Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Haydi Konuş Bakalım" isimli liselerarası münazara yarışmasının il finalinde dereceye giren okullara ödülleri verildi.

Konya genelinde 215 lisenin katıldığı ve eleme usulüyle iki ilçenin finale kaldığı yarışmada Kadınhanı Zeki Altındağ Anadolu Lisesi "Değişim Önce İnsandan Başlamalıdır", Yunak Piribeyli Çok Programlı Anadolu Lisesi ise "Değişim Önce Devletten Başlamalıdır" başlıklarıyla yarıştı.

Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezi'nde düzenlenen final programının açılışında konuşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, dereceye giren okulları tebrik etti. Bu tür yarışmaları çocukların motivasyonunun artırmak ve çocukların kabiliyetlerine ortaya çıkarmak için yaptıklarını ifade eden Başkan Akyürek, "İlçeler arasında hayırda, eğitimde, iyilikte ve güzellikle yarışı da ortaya çıkarmak İçin İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzle bu yarışmaları yapıyoruz. Günümüzde eğitilmiş toplumlar en başarılı ülkeleri oluşturuyor. Gelişmiş ülkelerin Birinci ve İkinci Dünya Savaşlarını yaşamalarına rağmen 40-50 yıl içinde yeniden en zengin ülkeler arasında olmalarının nedeni eğitimdir. Zamanında eğitime ve bilimsel gelişmeye önem vermişler, birtakım sorunlar yaşasalar bile kendi küllerinden yeniden doğmayı başarmışlar" dedi.



"Amacımız ülkemizi geçmişindeki önemli konumuna tekrar getirmek"

Anadolu coğrafyasının her zaman düveli muazzamanın hedefi olduğunu dile getiren Başkan Akyürek, Türk milletinin tarihte hep öncü bir millet olduğunu belirttti. Sadece askeriyede değil, ekonomide, siyasette, bilimde hep öncü olduklarını da aktaran Başkan Akyürek, "Şimdi amacımız ülkemizi geçmişindeki önemli konumuna tekrar getirmek. Tekrar lider ülke olmak. Yeniden büyük Türkiye'yi kurmak. Bunun yolu da eğitimden, çocuklarımızdan, okuyanlarımızdan geçiyor" diye konuştu.

Yarışma sonucu birinci olan Kadınhanı Zeki Altındağ Anadolu Lisesi, ikinci olan Yunak Piribeyli Çok Programlı Anadolu Lisesi ve üçüncü olan Karatay Bozkırlılar Vakfı Kız İmam Hatip Lisesi'ne ödüllerini, Yunak Kaymakamı Fatih Cıdıroğlu, Yunak Belediye Başkanı Abdullah Emre Demirhan, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, İl Milli Eğitim Müdürü Mukadder Gürsoy ile Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Mücahit Sami Küçüktığlı verdi.

(BG-AH-Y)



17.05.2017 13:24:39 TSI

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