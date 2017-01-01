ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KONYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Haydi Konuş Bakalım yarışmasında ödüller sahiplerini buldu

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 13:24
Haydi Konuş Bakalım yarışmasında ödüller sahiplerini buldu
Haydi Konuş Bakalım yarışmasında ödüller sahiplerini buldu

(Fotoğraflı)

KONYA (İHA) - Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Haydi Konuş Bakalım" isimli liselerarası münazara yarışmasının il finalinde dereceye giren okullara ödülleri verildi.
Konya genelinde 215 lisenin katıldığı ve eleme usulüyle iki ilçenin finale kaldığı yarışmada Kadınhanı Zeki Altındağ Anadolu Lisesi "Değişim Önce İnsandan Başlamalıdır", Yunak Piribeyli Çok Programlı Anadolu Lisesi ise "Değişim Önce Devletten Başlamalıdır" başlıklarıyla yarıştı.
Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezi'nde düzenlenen final programının açılışında konuşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, dereceye giren okulları tebrik etti. Bu tür yarışmaları çocukların motivasyonunun artırmak ve çocukların kabiliyetlerine ortaya çıkarmak için yaptıklarını ifade eden Başkan Akyürek, "İlçeler arasında hayırda, eğitimde, iyilikte ve güzellikle yarışı da ortaya çıkarmak İçin İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzle bu yarışmaları yapıyoruz. Günümüzde eğitilmiş toplumlar en başarılı ülkeleri oluşturuyor. Gelişmiş ülkelerin Birinci ve İkinci Dünya Savaşlarını yaşamalarına rağmen 40-50 yıl içinde yeniden en zengin ülkeler arasında olmalarının nedeni eğitimdir. Zamanında eğitime ve bilimsel gelişmeye önem vermişler, birtakım sorunlar yaşasalar bile kendi küllerinden yeniden doğmayı başarmışlar" dedi.

"Amacımız ülkemizi geçmişindeki önemli konumuna tekrar getirmek"
Anadolu coğrafyasının her zaman düveli muazzamanın hedefi olduğunu dile getiren Başkan Akyürek, Türk milletinin tarihte hep öncü bir millet olduğunu belirttti. Sadece askeriyede değil, ekonomide, siyasette, bilimde hep öncü olduklarını da aktaran Başkan Akyürek, "Şimdi amacımız ülkemizi geçmişindeki önemli konumuna tekrar getirmek. Tekrar lider ülke olmak. Yeniden büyük Türkiye'yi kurmak. Bunun yolu da eğitimden, çocuklarımızdan, okuyanlarımızdan geçiyor" diye konuştu.
Yarışma sonucu birinci olan Kadınhanı Zeki Altındağ Anadolu Lisesi, ikinci olan Yunak Piribeyli Çok Programlı Anadolu Lisesi ve üçüncü olan Karatay Bozkırlılar Vakfı Kız İmam Hatip Lisesi'ne ödüllerini, Yunak Kaymakamı Fatih Cıdıroğlu, Yunak Belediye Başkanı Abdullah Emre Demirhan, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, İl Milli Eğitim Müdürü Mukadder Gürsoy ile Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Mücahit Sami Küçüktığlı verdi.
(BG-AH-Y)

17.05.2017 13:24:39 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Dursun Ali Erzincanlı Beyşehir'de sevenleriyle buluştu
YEREL

DURSUN ALİ ERZİNCANLI BEYŞEHİR'DE SEVENLERİYLE BULUŞTU
Şehit asker ve şehit polis aileleri Beyşehir'i ziyaret etti
YEREL

ŞEHİT ASKER VE ŞEHİT POLİS AİLELERİ BEYŞEHİR'İ ZİYARET ETTİ
Kulu'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
YEREL

KULU'DA DEVRİLEN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI
Saklı cennet Eğrigöl doğa tutkunlarını misafir ediyor
YEREL

SAKLI CENNET EĞRİGÖL DOĞA TUTKUNLARINI MİSAFİR EDİYOR
Selçuklu Belediyesi'nden okul öncesi eğitime destek
YEREL

SELÇUKLU BELEDİYESİ'NDEN OKUL ÖNCESİ EĞİTİME DESTEK
Vergi yapılandırmasında son gün 31 Mayıs
YEREL

VERGİ YAPILANDIRMASINDA SON GÜN 31 MAYIS
NEÜ Hukuk Fakültesi yeni eğitim öğretim yılına hazır
YEREL

NEÜ HUKUK FAKÜLTESİ YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILINA HAZIR
Seydişehir'de Tarımsal Kalkınma Kooperatifi üyelerine düve dağıtımı
YEREL

SEYDİŞEHİR'DE TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ ÜYELERİNE DÜVE DAĞITIMI
Başkan Tutal, Gazi Ortaokulu öğrencilerini ağırladı
YEREL

BAŞKAN TUTAL, GAZİ ORTAOKULU ÖĞRENCİLERİNİ AĞIRLADI
Beyşehir'e kültür sanat merkezi
YEREL

BEYŞEHİR'E KÜLTÜR SANAT MERKEZİ
Maçın ardından
YEREL

MAÇIN ARDINDAN
Atiker Konyaspor, kupada ilk kez finalde
YEREL

ATİKER KONYASPOR, KUPADA İLK KEZ FİNALDE
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
YEREL

FUTBOL: ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
Atiker Konyasporlu taraftarlardan 4 boyutlu koreografi
YEREL

ATİKER KONYASPORLU TARAFTARLARDAN 4 BOYUTLU KOREOGRAFİ
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
YEREL

FUTBOL: ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI

Emekli polis memuru evinin merdivenlerinde ölü bulundu
YEREL

EMEKLİ POLİS MEMURU EVİNİN MERDİVENLERİNDE ÖLÜ BULUNDU
Konya Ticaret Borsası
YEREL

KONYA TİCARET BORSASI
13. Altın Dokunuşlar Sergisi ve Bilgi Şöleni
YEREL

13. ALTIN DOKUNUŞLAR SERGİSİ VE BİLGİ ŞÖLENİ
Türkmenistan Büyükelçisi Amanlyev'den NEÜ'ye Ziyaret
YEREL

TÜRKMENİSTAN BÜYÜKELÇİSİ AMANLYEV'DEN NEÜ'YE ZİYARET
Beyşehir'in 27 mahallesi çok amaçlı sahaya kavuştu
YEREL

BEYŞEHİR'İN 27 MAHALLESİ ÇOK AMAÇLI SAHAYA KAVUŞTU
Başkan Özgüven: &quot;Hemşehrilerimizin dertleriyle dertlenmek asli görevimizdir&quot;
YEREL

BAŞKAN ÖZGÜVEN: "HEMŞEHRİLERİMİZİN DERTLERİYLE DERTLENMEK ASLİ GÖREVİMİZDİR"
13. Altın Dokunuşlar &quot;Endülüs'ten Selçukluya&quot; sergisi açıldı
YEREL

13. ALTIN DOKUNUŞLAR "ENDÜLÜS'TEN SELÇUKLUYA" SERGİSİ AÇILDI
Seydişehir'de doğuştan engelli çocuk geçici fahri zabıta oldu
YEREL

SEYDİŞEHİR'DE DOĞUŞTAN ENGELLİ ÇOCUK GEÇİCİ FAHRİ ZABITA OLDU
Selçuklu'da yeşil alanlar yaza hazırlanıyor
YEREL

SELÇUKLU'DA YEŞİL ALANLAR YAZA HAZIRLANIYOR
EN ÇOK OKUNANLAR
Futbolcuların otomobilleri
FUTBOL

SADECE ONDA VAR! İŞTE ŞAMPİYONUN OTOMOBİLİ

 1
  • 2 Doktorlar dizisinin 'kötü kadın'ı şimdi ne yapıyor?
  • 3 63 bin kişinin öldüğü terk edilmiş hastanedeki korkunç sır
  • 4 Ağacı kesip oydu! Bakın ortaya ne çıktı...