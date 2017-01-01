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Göz kamaştıran sergi



(Fotoğraflı)



Hüseyin Efe

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya Belediyesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen 'Geleneksel El Sanatları Sergisi' törenle açıldı.

Kütahya Belediyesi eski Kültür Sarayı'ndaki törene Vali Ahmet H. Nayir, Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger, İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, STK Temsilcileri, bazı daire müdürleri ile çok sayıda davetli katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Davut Ezen, "Halk Eğitim Merkezleri özellikle yetişkinlerin sürekli öğrenmelerine, öğretim fırsatlarından yararlanmalarına ve her alanda kendilerine meslek edinmelerine yardımcı olan yaygın eğitim kurumlarıdır. Hayattaki en önemli şey insanların mutluluğudur bu da insanların ihtiyaçlarının karşılanmasıyla mümkündür. Bunu temin etmek de gelirin artırılmasıyla mümkün. İyi bir gelirin günümüzde en geçerli yolu iyi bir eğitim almak, kendini yetiştirmek, nitelikli ve vasıflı iş gücü haline getirmektir" ifadelerini kullandı.



"279 kursiyerimiz belge almaya hak kazandı"



Kütahya'nın çeşitli mahallelerinde açılan kurslarda 279 kursiyerin belge almaya hak kazandığını belirten Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, "Belediyemiz, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile 100.Yıl Mahallemizde 2 adet, Ahmet Yakupoğlu El Sanatları Eğitim Merkezimizde 4 adet, Bahçelievler Mahallemizde 4 adet, Gazi Kemal Mahallemizde 2 adet, Maltepe Mahallemizde 1 adet, Lala Hüseyin Paşa Mahallemizde 1 adet, Zığra Mahallemizde 1 adet ve Bölcek Mahallemizde 1 Adet kurs olmak üzere toplam 9 mahallemizde kurslar açtık. Ve bu kurslardan 279 kursiyerimiz eğitim alarak belge almaya hak kazandı" dedi.



"Ekonomiye kazandırmalıyız"



Kadınların kurslara olan ilgisinden memnun olduklarını dile getiren Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, el emeği ürünlerin ekonomiye kazandırılması gerektiğini kaydetti. Başkan Saraçoğlu, "Kurslarımızda sanat şehri diye tabir ettiğimiz Kütahya'mıza yakışır özgün işler çıkardık. Gittiğimiz her yerde Kütahya'mızın güzelliklerini anlatıyoruz ancak anlatmak yetmiyor bu eserlerin ve güzelliklerin ekonomiye kazandırılması gerekiyor. Hedefimiz el emeği, göz nuru ürünlerimizi dünyaya satabilecek konuma gelmek. Bunu hep birlikte başaracağız. Bu doğrultuda da üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirme gayretindeyiz. Çalışmalarımızdan biri de UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı. Müracaatımızı önümüzdeki günlerde tamamlayacağız. Kabul olduktan sonra Kütahya, dünyada farklı bir konuma gelecek. Bu da ekonomimize olumlu yönde etki edecek" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından kursiyerlere Vali Ahmet H. Nayir, Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu ve protokol üyeleri tarafından belgeleri takdim edildi. (EFE)



17.05.2017 13:25:08 TSI

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