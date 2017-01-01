ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ERZİNCAN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Badminton Türkiye şampiyonası başladı

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 13:25
Badminton Türkiye şampiyonası başladı
Badminton Türkiye şampiyonası başladı

(Fotoğraflı)

Fatih Gülnahar
ERZİNCAN (İHA) - Okul Sporları Badminton Küçükler Türkiye Şampiyonası Erzincan'da başladı. Erzincan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü 13 Şubat Spor salonunda düzenlenen açılış programı ile başlayan Okul Sporları Badminton Küçükler Türkiye Şampiyonası 17-20 Mayıs 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Okul Sporlarının 2016-2017 Eğitim öğretim yılı faaliyetleri aralıksız olarak devam ediyor. Bu kapsamda Erzincan Badminton Türkiye şampiyonasına ev sahipliği yapıyor. Okul Sporları Badminton Küçükler Türkiye Şampiyonası 25 ilden 22 kız 20 erkek olmak üzere 42 takım ve 200 sporcunun katılımıyla Erzincan'da başladı. 4 gün sürecek olan Türkiye şampiyonası 13 Şubat Spor salonu ve Yıldırım Akbulut spor salonlarında eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek.
Tüm takımların katılımıyla 13 Şubat spor salonunda gerçekleştirilen açılış programı saygı duruşunda durulması ve istiklal marşının okunması ile başladı. Daha sonra Erzincan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından katılım sağlayan tüm takımlara katılım belgesi ve hediye takdim edildi. Açılış programının ardından 4 gün sürecek olan şampiyonanın ilk maçları yapılmaya başlandı. Sporcular Türkiye şampiyonu olmak için rakipleri ile kıyasıya mücadele ediyor.
Erzincan'da gerçekleştirilen Okul Sporları Badminton Küçükler Türkiye Şampiyonasında Kilis, Hatay, Manisa, İstanbul, Batman, Ağrı, Bursa, Tekirdağ, Ankara, Çorum, Niğde, Samsun, Ordu, Erzincan, Kütahya, Malatya, Bitlis, Van, Diyarbakır, Sakarya, Çankırı, Adana, Giresun ve Nevşehir illerinden ve Kıbrıs'tan gelen takımlar mücadele ediyor.
(FG-AT-Y)

17.05.2017 13:25:08 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Diş Hekimi Yakup Gülnahar İmplant konusunda merak edilen soruları cevaplandırdı
YEREL

DİŞ HEKİMİ YAKUP GÜLNAHAR İMPLANT KONUSUNDA MERAK EDİLEN SORULARI CEVAPLANDIRDI
Okçulukta Büyük Başarı
YEREL

OKÇULUKTA BÜYÜK BAŞARI
Karatuş Köyü merası otlatmaya açıldı
YEREL

KARATUŞ KÖYÜ MERASI OTLATMAYA AÇILDI
Erzincan Belediyesinden anlamlı proje
YEREL

ERZİNCAN BELEDİYESİNDEN ANLAMLI PROJE
Umke ekipleri tatbikat Yaptı
YEREL

UMKE EKİPLERİ TATBİKAT YAPTI
Erzincan'da trafik kazası: 6 yaralı
YEREL

ERZİNCAN'DA TRAFİK KAZASI: 6 YARALI

İşitme Engelli Öğrencinden Anlamlı Kutlama
YEREL

İŞİTME ENGELLİ ÖĞRENCİNDEN ANLAMLI KUTLAMA
Erzincan'da Gençlik Haftası kutlamaları devam ediyor
YEREL

ERZİNCAN'DA GENÇLİK HAFTASI KUTLAMALARI DEVAM EDİYOR
Engelsiz Yaşam Merkezinde kutlama programı
YEREL

ENGELSİZ YAŞAM MERKEZİNDE KUTLAMA PROGRAMI
Koruyucu aile tanıtım toplantısı yapıldı
YEREL

KORUYUCU AİLE TANITIM TOPLANTISI YAPILDI
Belediye 60 bin ton asfalt kaplama çalışması yapacak
YEREL

BELEDİYE 60 BİN TON ASFALT KAPLAMA ÇALIŞMASI YAPACAK
Ahıska Türklerine İŞKUR’dan iş imkanı
YEREL

AHISKA TÜRKLERİNE İŞKUR’DAN İŞ İMKANI
EN ÇOK OKUNANLAR
Futbolcuların otomobilleri
FUTBOL

SADECE ONDA VAR! İŞTE ŞAMPİYONUN OTOMOBİLİ

 1
  • 2 Doktorlar dizisinin 'kötü kadın'ı şimdi ne yapıyor?
  • 3 63 bin kişinin öldüğü terk edilmiş hastanedeki korkunç sır
  • 4 Ağacı kesip oydu! Bakın ortaya ne çıktı...