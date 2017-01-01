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Badminton Türkiye şampiyonası başladı



(Fotoğraflı)



Fatih Gülnahar

ERZİNCAN (İHA) - Okul Sporları Badminton Küçükler Türkiye Şampiyonası Erzincan'da başladı. Erzincan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü 13 Şubat Spor salonunda düzenlenen açılış programı ile başlayan Okul Sporları Badminton Küçükler Türkiye Şampiyonası 17-20 Mayıs 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Okul Sporlarının 2016-2017 Eğitim öğretim yılı faaliyetleri aralıksız olarak devam ediyor. Bu kapsamda Erzincan Badminton Türkiye şampiyonasına ev sahipliği yapıyor. Okul Sporları Badminton Küçükler Türkiye Şampiyonası 25 ilden 22 kız 20 erkek olmak üzere 42 takım ve 200 sporcunun katılımıyla Erzincan'da başladı. 4 gün sürecek olan Türkiye şampiyonası 13 Şubat Spor salonu ve Yıldırım Akbulut spor salonlarında eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek.

Tüm takımların katılımıyla 13 Şubat spor salonunda gerçekleştirilen açılış programı saygı duruşunda durulması ve istiklal marşının okunması ile başladı. Daha sonra Erzincan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından katılım sağlayan tüm takımlara katılım belgesi ve hediye takdim edildi. Açılış programının ardından 4 gün sürecek olan şampiyonanın ilk maçları yapılmaya başlandı. Sporcular Türkiye şampiyonu olmak için rakipleri ile kıyasıya mücadele ediyor.

Erzincan'da gerçekleştirilen Okul Sporları Badminton Küçükler Türkiye Şampiyonasında Kilis, Hatay, Manisa, İstanbul, Batman, Ağrı, Bursa, Tekirdağ, Ankara, Çorum, Niğde, Samsun, Ordu, Erzincan, Kütahya, Malatya, Bitlis, Van, Diyarbakır, Sakarya, Çankırı, Adana, Giresun ve Nevşehir illerinden ve Kıbrıs'tan gelen takımlar mücadele ediyor.

(FG-AT-Y)



17.05.2017 13:25:08 TSI

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