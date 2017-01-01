YEREL HABERLER / KARS HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Otomobil dereye uçtu: 2 yaralı

Otomobil dereye uçtu: 2 yaralı



KARS (İHA) - Kağızman'da otomobil dere yatağına uçtu. Feci kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre; İ.A. kendi sevk ve idaresinde ki otomobili ile Kağızman istikametinden Kars istikametine seyir halindeyken, aşırı hız nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil toldan çıkarak dere yatağına uçtu.

Kazada otomobil sürücüsü İ.A. ve araçta yolcu olarak bulunan Z.A. çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Kağızman Devlet Hastanesi ne sevk edildi. Hastane de tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu, kaza ile ilgili Kağızman Cumhuriyet Savcılığı'nca soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

(IÇ-AT-Y)



17.05.2017 13:25:27 TSI

NNNN

