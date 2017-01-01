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BEÜ'de sertifika programları devam ediyor



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ZONGULDAK (İHA) - Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama Ve Araştırma Merkezi'nde sertifika programları devam ediyor.

III. Seviye Acil Servis olarak hizmet veren Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Acil Servis Ünitesi'nde eğitim için gerekli fiziki altyapı, eğitmen ve personel durumunun yeterliliği sağlanarak "Acil Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Uygulama Yetkisi Alan Eğitim Merkezleri" arasında yer aldı. Bu sertifika programı ile hastalara uygulanacak tüm cerrahi girişimlerde ve uygulamalarda etik ve yasal ilkeleri gözetebilen, hızlı ve doğru karar verebilen, acil ve kritik durumlara müdahale edebilen, hasta ve aileleri ile iyi iletişim kuran, mesleklerinde uzmanlaşmış acil hemşireleri yetiştirmeyi planlayan BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü, bölgesinde bir ilk oldu. Merkezde Zonguldak ili ve Batı Karadeniz Bölgesi başta olmak üzere 81 vilayetteki kamu, özel ve üniversite hastanelerinde görev yapan tüm hemşirelere sertifikalı eğitim programlarından faydalanabilme imkanı sağlandı. Bu kapsamda 13.03.2017 - 22.04.2017 tarihleri arasında gerçekleştirilen "Acil Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı"nın ilki başarı ile tamamlandı.

Ayrıca 8 Mayıs - 19 Haziran 2017 tarihleri arasında IV.'sü gerçekleştirilecek olan "Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı" Zonguldak'taki çeşitli kurumlardan gelen kursiyerlerin katılımı ile 8 Mayıs 2017 tarihinde başladı. Bu sertifikalı eğitim programı ile; koruyucu, geliştirici ve rehabilite edici girişimlerle bireyin fiziksel, psikolojik ve sosyal olarak güçlenmesini sağlayan, hasta ve aileleri ile terapötik iletişim kuran, sağlık bilimi ve teknolojisindeki gelişmelere, yeni tedavi ve bakım yöntemlerine uyum sağlayabilen, acil, kritik ve karmaşık hasta bakım gereksinimlerini karşılayabilecek yetkinliğe sahip sorun çözme becerisi gelişmiş yoğun bakım hemşireleri yetiştirmek amaçlanıyor.

(OA-OA-Y)



17.05.2017 13:26:43 TSI

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