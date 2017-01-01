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Karaman TÜMTAL robot yarışmasında ilk 50'ye girdi



(Fotoğraflı)



Mehmet Dağlı

KARAMAN (İHA) - Karaman Temizel Ünlü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (TÜMTAL) düzenlenen robot yarışmasında ilk 50'ye girerek büyük bir başarıya imza attı.

Temizel Ünlü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Konya'da bu yıl 11'incisi düzenlenen robot yarışmasına katıldı. Yarışmaya katılan 500 robot içerisinden Temizel Ünlü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri ile öğrencilerinin yaptığı robotlar ilk 50'ye girdi. Okuldan yapılan yazılı açıklamada, "Uzun uğraşlar sonucu okul öğretmenlerimiz ve öğrenciler uluslararası robot yarışmasında yarışacak robotları itinayla hazırladılar. Hızlı çizgi izleyen ve insansız hava aracı (DRONE) kategorilerinde robotlar üreten okul, bilişim teknolojileri, elektrik elektronik, otomasyon ve yenilenebilir enerji alanlarının ortaklaşa katkı sağladıkları yarışma hazırlıklarında adeta bir fabrika gibi çalışarak süreç sonunda uluslararası anlamda başarılı robotlar arasında yerini aldılar. Daha önceki yıllarda da bu yarışmalara katılan Temizel Ünlü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yarışmalara katıldıkları bu robotlarını ve bunun yanı sıra TÜBİTAK bilim fuarları için geliştirdiği birbirinden farklı akıllı robotları tüm halkımızın beğenisine sunuyor. Temizel Ünlü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde TÜBİTAK 4006 bilim fuarları ve bunun yanı sıra bu yılın teması olarak belirlediği yazılım şenlikleri gezilebilir.

Özellikle meslek liselerinin tercih etmek isteyen, mesleki anlamda kariyer yapmak isteyen ayrıca okulun alanlarından herhangi birine ilgisi olan tüm ortaokul ve lise öğrencilerini okulun faaliyetlerini görmek için bu fuar ve projeleri görmeye bekliyoruz" dendi.

(MD-AH-Y)



17.05.2017 13:29:05 TSI

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