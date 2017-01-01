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İki otomobil çarpıştı: 4 yaralı



(Fotoğraflı)



Cihan Kizir

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman-Kahta Karayolunda iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Mustafa G., idaresindeki 27 C 4214 plakalı otomobil ile Hüseyin S., idaresindeki 59 TB 847 plakalı otomobil Adıyaman- Kahta Karayolu Samsat yol ayrımında çarpıştı. Yaşanan kazada otomobil sürücüleri olan Mustafa G., ile Hüseyin S., ve Selda G., ve Emine T., yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Özel Adıyaman Park Hospital Hastanelerine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

(CK-SD-Y)



17.05.2017 13:29:30 TSI

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