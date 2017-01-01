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Gazetecilikte yarım asır

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 13:35
Gazetecilikte yarım asır
Gazetecilikte yarım asır
- Meslekte 46 yılı geride bırakan Tahsin Dolavcı, 29 yıldır tek başına haftalık gazete çıkartıyor

(Fotoğraflı)

Hüseyin Efe
KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'da haftalık olarak yayınlanan Ufuk Gazetesi sahibi Tahsin Dolavcı, gazetecilikte 46 yılı geride bıraktı.
1971 yılında zamanın en büyük tirajına sahip olan Yeni İstanbul Gazetesi Kütahya muhabirliği ile gazeteciliğe başlayan, sırası ile 11 yıl İzmir Yeni Asır Gazetesi, kısa süre de olsa Demokrat İzmir, kapanan Söz Gazetesi, 7 yıl müddetle Milliyet Gazetesi ve son olarak da 11 yıl DHA muhabirliği görevi yapan yılların gazetecisi Dolavcı, 29 yıldan beri de kendisinin haftalık olarak yayınladığı Ufuk Gazetesini tek başına ara vermeden okurlarına ulaştırıyor.
"Bir işi sevmek o işi yapmak için en büyük nedendir" diyen Tahsin Dolavcı, "Zaten insanlarımız sevdiği işi yapmalıdır, devamlılıkta, başarıda arkadan gelir" ifadelerini kullandı.
Dolavcı, gazeteciliğin çok büyük sorumluluk taşıdığını, halkın gözü kulağı olması sebebiyle de ağır bir yükün altında olduğunu, geçen 46 yıllık süre içerisinde çizdiği yoldan sapmadan, olay yerine bizzat giderek haber yaptığını, böylece mesleği sürdürdüğünü söyledi.
Aradan geçen bu 46 yıllık zaman dilimi içerisinde pek çok olaya şahit olduğunu, kurum ve kişilerle iyi diyalog kurmanın bu meslekte büyük önem taşıdığını da belirterek, "Gazetecilik gerçekten ciddi bir iş ve meslektir. Yerine göre takdir edip, yerine göre de yıkıcı olmadan eleştiri yapması kamuoyunun da benimsediği bir realitedir" diye konuştu.(EFE)

17.05.2017 13:35:09 TSI
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