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Harran'ın referandum başarısı AK Parti grubunda

- Başbakan Yıldırım, AK Parti Harran İlçe Başkanı Mahmut Özyavuz'u Türkiye rekoru için tebrik etti



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ŞANLIURFA (İHA) - Anayasa değişikliğinin kabul edildiği 16 Nisan'daki referandumda evet oylarıyla Türkiye rekoru kıran Şanlıurfa'nın Harran ilçesini, AK Parti grup toplantısında tebrik etti.

Harran Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz ve AK Parti İlçe Başkanı Mahmut Özyavuz öncülüğünde yürütülen koordineli çalışmalar neticesinde, Türkiye genelinde yüzde 51.4 "evet" oyunun çıktığı anayasa değişikliği referandumunda yüzde 97.2'lik evet oranı ile Türkiye birincisi olan Harran'ın başarısı, Ankara'ya taşındı. Harran adına grup toplantısına katılan İlçe Başkanı Mahmut Özyavuz'a, parti yönetimi ve milletvekillerinden tebrik yağdı.

Başbakan yıldırım'dan kutlama

Başbakan Binali Yıldırım da selamlaşma esnasında, Şanlıurfa Milletvekili Kemalettin Yılmaztekin ve Harran İlçe Başkanı Mahmut Özyavuz'u elde edilen rekor sonuçtan ötürü kutladı. Başbakan Yıldırım'ın, Yılmaztekin ve Özyavuz'a, "Gögsümüzü kabarttınız, şeref duyduk. Sizin nezdinizde Harran'ı, Akçakale'yi ve tüm Şanlıurfalıları başarılarından dolayı tebrik ediyor, selamlarımı söylüyorum" dediği öğrenildi.

Harranımız adına gurur verici

AK Parti Harran İlçe Başkanı Mahmut Özyavuz, grup toplantısı sonrası yaptığı değerlendirmede, Harran'ın isminin grup salonunda Türkiye birincisi olarak anons edilmesinin gurur verici olduğunu belirterek, "Bu başarının elde edilmesinde büyük emeği olan başta Belediye Başkanımız Mehmet Özyavuz'a, parti teşkilatımıza ve ilçe halkımıza teşekkür ediyorum" dedi.

16 Nisanda yapılan referandumda Harran yüzde 97.2 ile Türkiye birincisi, Akçakale ise yüzde 95.2 ile Türkiye üçüncüsü olmuştu.

(AK-SD-Y)



17.05.2017 13:35:14 TSI

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