Başkan Çerçioğlu'nun Atatürk sevgisi
- Başkan Çeçrioğlu, Atatürk ve annesine yapılan hareketlere tepki gösterdi
(Fotoğraflı)
AYDIN (İHA) - Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve annesine yapılan çirkin hareketlere tepki gösterdi.
Temel atma töreni ve açılışlar gerçekleştirdiği Bozdoğan'da Atatürk düşmanlarına büyük tepki gösteren Başkan Çerçioğlu, "Ben bu Anneler Gününe buruk girdim, üzüntülü girdim. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün değerli annesine sözde tarihçi olup da hareket edenleri bir kere daha kınıyorum. Bizler var oldukça aklımızdan, beynimizden, gönlümüzden ve kalbimizden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü silemezsiniz ve silemeyeceksiniz. Biz onun gösterdiği yolda yürümeye hep beraber devam edeceğiz. Buranın ismini de Alamut Mahallesi Zübeyde Hanım Sosyal Tesisleri koyuyorum" dedi.
(MB-Y)
17.05.2017 13:37:12 TSI
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