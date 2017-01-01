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Dalamanlı gazeteciden anlamlı kitap

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 13:38
Dalamanlı gazeteciden anlamlı kitap
Dalamanlı gazeteciden anlamlı kitap

(Fotoğraflı)

Cihat Cura
MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Dalaman ilçesinde, gazeteci Ethem Ersen'in kaleme aldığı "Şehit ve Gazileri ile Dalaman" kitabının tanıtımı yapıldı.
Dalaman'da gazetecilik yapan Ethem Ersen'in 30 yıllık meslek deneyimi ile kaleme aldığı, "Şehit ve Gazileri ile Dalaman" ilçede bu yıl 10'uncusu düzenlenen Kültür, Turizm, Sığla ve Kaplıca Festivali'nde kurulan stantta tanıtıldı. Dalamanlı 12 şehit ile 21 gazinin hikayelerinin, fotoğraflarının ve özel eşyalarının yer aldığı kitabın 10 sayfası da 15 Temmuz şehitleri için ayrıldı. Kıbrıs, Kore, Güneydoğu gazilerinin anılarından, şehit yakınlarının hikayelerinden yola çıkarak, 1 yıllık hazırlık aşamasının ardından tamamlanan kitap önümüzdeki günlerde baskıya girecek.

Gençlere, şehitlik ve gaziliğin ne anlama geldiğini bizzat yaşadıkları coğrafyadaki insanları örnek göstererek anlatmak amacıyla kitabı kaleme aldığını aktaran Gazeteci Ethem Ersen, "Mesleğim icabı şehit yakınları ve gaziler ile etkinliklerde birlikte oluyordum. Elimde çok ciddi bir arşiv vardı. Kişisel olarak yaşamları ile kendileriyle ilgileniyordum zaten daha önce poster çalışmasını yapmıştım. Bunu kitaplaştırmayı ve arkamda bir eser olarak bırakmayı düşündüm. Gün yüzüne çıkmamış birçok anı ve hatıra var. Bu anıları gelecek nesillere aktarmak. Anlatmak ihtiyacı duydum. Bu yaptığım işten dolayı kişisel olarak çok tatmin oldum. Allah böyle bir kitap yazdırmayı bir daha nasip etmesin" diye konuştu.
Kitabın, şehitlik ve gazilik mertebesini yeni neslin anlaması için ışık olacağını dile getiren Kıbrıs gazisi Selahattin Özen, "gençliğimiz buna duyarsız. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Gençliğe böyle bir kitabı sunduğu için Ethem Ersen'i can-ı gönülden tebrik ediyorum. Bu bölgede aktif olarak şehit yakınları ve gaziler ile iç içe yaşamış bir insanım. 1974'de 1'inci ve 2'nci barış harekatını yaşamış bir insanım. Yaşadığım duyguları hep canlı tutmaya çalıştım. İnşallah gelecek nesillere güzel bir iz bırakır" dedi.

"Oğlumun fotoğrafını görünce duygulandım"
Kitabın tanıtım standında oğlunun fotoğrafı görünce duygulandığını ifade eden şehit annesi Cennet Atakul ise şunları söyledi;
"Ethem'in yaptığı çok hoş bir şey, çocuğum burada mezarlıkta yatıyor. Ben dokuma dokuyarak, vakit geçiriyorum. Kitabın yazılmasına ve oğlumun kitapta yer almasına çok sevindim."
(CC-MB-Y)

17.05.2017 13:38:13 TSI
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