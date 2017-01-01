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Kahta ilçesinde Robotik Eğitimi

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 13:39
Kahta ilçesinde Robotik Eğitimi
Kahta ilçesinde Robotik Eğitimi

(Fotoğraflı)

Hüseyin Türkoğlu
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman il Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan proje ile Kahta ilçesindeki öğretmenlere Temel Robotik Eğitimi ve Kodlama eğitimi veriliyor. Yaklaşık 5 gün sürecek eğitim programında kursiyerler, devrelere kodladıkları yazılım ile komut verecek.
Kursa katılan öğretmenler daha sonra öğrendiklerini okullarda kurulacak olan atölyelerde öğrencilere aktaracak. Bilim ve teknolojinin hızla geliştiğini kaydeden ilçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tünçmen, öğrencilere bilim ve teknolojide katkı sunmak amacıyla kodlama ile Robotik Eğitim programının başlatıldığını söyledi. Müdür Tünçmen, "Açılışını bugün yaptığımız kursumuz, geleceğin yazılımına, teknolojisine ve üretimine katkıda bulunabilecek bir çalışma. İnşallah bu eğitim programımızı tamamlayıp çocuklarımıza öğreteceğiz. Artık sadece kullanan, tüketen değil üretebilen, geleceği şekillendiren bir nesil yetiştireceğiz. Kurslarımızda öğretmen arkadaşlarımız Temel Robotik Eğitimi, Arduino ve C# gibi yazılımları öğrenecek" dedi.
Kahta Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi Bilgisayar Laboratuvarında verilen temel robotik eğitim programına bilişim teknolojileri öğretmenlerinden yaklaşık 35 öğretmen katıldı.
(HT-SD-Y)

17.05.2017 13:39:03 TSI
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