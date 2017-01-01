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Aydın'da plaj voleybolu heyecanı



(Fotoğraflı)



Onur Durmuş

AYDIN (İHA) - Aydın Büyükşehir Belediyesinin desteği ile Efeler'de gerçekleşecek plaj voleybolu turnuvası Pro Beach Tour Aydın Büyükşehir Etabı başlıyor.

Türkiye, Rusya, Ukrayna, Çek Cumhuriyeti, Bulgaristan, Sırbistan, Azerbaycan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dahil 8 ülkeden 35 takımın mücadele edeceği plaj voleybolunda Pro Beach Tour Aydın Büyükşehir Etabı nefes kesen maçlara sahne olacak. Erkekler ve Bayanlar kategorilerinde toplam 35 takım birincilik için mücadele edecek.

Türkiye Voleybol Federasyonu Plaj Voleybolu Yönetmeni Oğuz Değirmenci, "Pro Beach Tour Aydın Büyükşehir etabının geçen yıl ilkini düzenlemiştik. Bu yıl ikincisini düzenliyoruz. Bu organizasyon uluslararası katılıma açık bir organizasyon. Grup usulüne göre maçlar oynanacak. Pazar günü saat 13.00' da ve 14.00' da canlı olarak tüm Türkiye ve dünyaya organizasyonumuz buradan yayınlanacak. Aydın Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleştirdiğimiz bu organizasyonda özellikle Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu başta olmak üzere İbrahim Gürdal başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Çok üst seviye bir organizasyon gerçekleştiriyoruz" dedi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Spor Daire Başkanı İbrahim Gürdal, geçen yıl Aydın Kent Meydanında plaj voleybolu dendiğinde önce herkesin bu organizasyonu yadırgadığını, fakat Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun gayretleri ile geçen yıl güzel bir organizasyon yapıldığını belirtti.

Gürdal, "Bu yıl plaj voleybolu organizasyonuna katılan ülke sayısı çok daha fazla. Organizasyona katılan ülkelerin sporcularının maçları, kendi ülkelerinde de gösterilecek. Aydının tanıtımı için, bu güzel kent meydanımızın tanıtımı için çok güzel bir organizasyon. Voleybol federasyonuna yetkililerine bize inandıkları için böyle büyük bir organizasyonun altından kalkacağımıza inandıkları için çok teşekkür ediyorum. Dört gün boyunca çok güzel maçlar olacak. Yerel ve ulusal sponsorlarımıza katkılarından dolayı çok teşekkür ediyoruz dedi.

(OD-MB-S)



17.05.2017 13:39:13 TSI

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