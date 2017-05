YEREL HABERLER / ANTALYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Antalya'da 'Engelli Mola Evleri' için protokol imzalandı

Antalya'da 'Engelli Mola Evleri' için protokol imzalandı



ANTALYA (İHA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Engelli ailelerinin günübirlik işlerini rahatlıkla yapabilmesine imkan tanıyacak 'Engelli Mola Evleri' projesi için protokol imzalandı. Antalya Valisi Münir Karaloğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in imzaladığı protokol ile engelli aileleri engelli çocuklarını mola evlerine bir günlük bırakarak, çarşıda pazarda ne işi olursa rahatlıkla yapabilecek. Engelli bireylere mola evlerinde uzmanlar tarafından eğitim ve rehabilitasyon hizmeti verilecek.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Türkiye'nin en özel festivali Özel Çocuklar Bilim, Sanat ve Spor Festivali (ENFEST) açılış töreninde engelli bireylerle bir araya gelerek, Engelli Mola Evleri'ni hizmete sunacaklarını müjdeleyen Başkan Menderes Türel projeyi hayata geçirecek protokol için imza attı. Engelli Mola Evleri Projesi için Antalya Valiliği'nde protokol imza töreni düzenlendi. Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, 'Özel Öğrenciler İçin Anasınıfı ve Eğitimine Destek Odası', başlığında 'Engelli Mola Evleri' protokolünü imzaladı. İmza protokolünde İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Abdullah Çalışkan, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Birol Ekici de hazır bulundu.



Esas yük annenin omuzlarında

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye'sinin geliştirdiği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nün desteklediği projenin protokolünü imzaladıklarını belirterek, " Engelli bireylerimizin yaşarken engellerini ne oranda kaldırabiliyorsak, toplumdaki yaşam seviyesini de o kadar yukarı çekiyoruz. Büyükşehir Belediyemizin Engelli Rehabilitasyon Merkezi zaten Türkiye'de, diğer ülkelerden bakanların bile gelip örnek aldığı, incelediği bir kurum. Şimdi onun yanında özel çocuklarımıza özel eğitim verebilecek, özel muamele yapılabilecek yeni bir hizmetin startını vermiş olacağız. Engelli çocuğu olan anne esas problemi yaşıyor. Çocuk tabi ki engeli kendisi taşıyor; ama engelli çocuğuna bakan fedakâr annenin yük omuzlarında. Yani biz anneyi rahatlatarak aslında çocuğun yaşam kalitesini yukarı çekiyoruz. Projenin esas amacı bu. Proje ile aynı gün içerisinde aileye gündelik ihtiyaçlarını giderebilmek için bir fırsat tanınacak. Çocuğunu alıp gelip bu mola evlerine bırakacak. Orada büyükşehir belediyemizin uzman ekipleri çocuğun orada bakımını, rehabilitasyonunu ve eğitimini takip edecek. Anne de orada çocuğunun kaldığı süre içerisinde gündelik yaşantısını sürdürebilecek. Belki biraz dinlenme nefeslenme imkanı olacak. Aslında anneye hizmet ederek dolaylı yollardan engelli yavrumuza da hizmet vermiş olacağız. Proje çok hayırlı bir proje. Başkanımızdan Allah razı olsun" dedi.



Türel: "Engelli bireyler için önemli hizmetler yapıyoruz"

Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel engelli bireylerin hayatını engelsiz hale getirecek önemli bir projenin imza törenini gerçekleştirdiklerini söyledi. Türel, "Yerel Yönetimler olarak en önemli sorumluluklarımızdan bir tanesi, engelli bireylerin hayatını kolaylaştırmak. Bu konuda hem kendimizi yeniliyor, hem geliştiriyor ve ne yapsak azdır diye düşünüyoruz. Sadece Türkiye'nin değil Avrupa'nın sayılı Engelli Rehabilitasyon Merkezimizde 600 engelli kardeşimize, özel çocuklarımıza önemli hizmetler üretiyoruz. Bu konuda engelli vatandaşlarımızın evlerindeki düzenlemeleri yaparak yaşadıkları evleri engelsiz hale getirmek için birçok proje gerçekleştiriyoruz. Bugün de çok önemsediğimiz yepyeni bir projeyle huzurlarınızdayız. Ben her zaman söylüyorum sayın cumhurbaşkanımız, başbakanımız başta olmak üzere hükümetimizin Ankara bürokrasimizin Antalya bürokrasimizin bizlere vermiş olduğu destek çok büyük önem arz ediyor. Bu konuda en büyük şansımız Valimiz Münir Karaloğlu'dur. Ne zaman bir proje getirsek her zaman önümüzü açacak talimatları veriyor ve bize de bu protokolleri imzalama fırsatı söz konusu oluyor."



Engelli aileleri rahatlatacağız

'Engelli Mola Evleri Projesi'ni anlatan Başkan Türel, "Yani özel çocuklarımız özel bireylerimiz evlerine hapis olmak sureti ile hayatın olağan imkanlarını maalesef istedikleri gibi yaşayamamakta. Özel Rehabilitasyon Merkezimizde tedavi görüyorlar. Bu yüzden şehir merkezinde açacağımız engelli mola evlerinde hem onların eğitimini ve rehabilitasyonlarını sağlayacağız hem de ailelerine çok önemli bir fırsat tanımış olacağız. Özel bir bireyi olan bir aile su faturasını, elektrik faturasını veya günlük çarşı alışverişini yapmak için engelli bir bireyle çarşıya çıkması kolay olmuyor. İşte bu yüzden bu engelli mola evlerimize çocuklarını bırakarak, engelli bireyleri bırakarak günlük rutin işlerini gün boyu rahatlıkla yapabilecek. Bankada işi varsa banka işini görecek. Çarşıda pazarda alışverişi varsa onu yapacak, elektrik, su faturası varsa onu ödeyecek. Bütün gün boyunca engelli mola evlerimizde aileler adına bu hizmeti vereceğiz. Günübirlik bir hizmet olacak tabi ki. Gün sonunda veya birkaç saat sonunda da aileler engelli vatandaşlarımızı mola evlerimizden alarak tekrar evlerine dönebilme şansı olacak."



Proje bir ilk

Proje'nin belki de Türkiye'de ilk kez uygulanacak bir proje olacağına dikkat çeken Başkan Türel, "Yine her zaman olduğu gibi ilkleri yapmak bize nasip oluyor. Başka varsa tabi o kurumları kuruluşları da tebrik etmek lazım. Yerel yönetimler olarak bildiğim kadarıyla bir ilki gerçekleştireceğiz. Engelli mola evlerimizin mutlaka şehir merkezine yakın alanlarda olması lazım. Bu yüzden özellikle okullarımızın bahçesi bizim için bu konuda bir fırsat, imkan ve hizmet sunabilmek için çok önemli bir şansı ortaya çıkarıyor. Bu konuda İl Milli Eğitim Müdürümüzle, Sosyal Hizmetler İl Müdürümüzle uzunca bir teknik çalışma sonrasında bir protokol ortaya koyduk. Böylelikle öncelikle 3 okulda başlayacağız. Daha sonra 5 okul, daha da arttırmak gibi hedeflerimiz var. Antalya'nın her tarafına yaymak gibi bir hedefimiz var. Ama pilot olarak 3 okulumuzun bahçesinde son derece medeni, şık, engelli mola evlerini hem de çok kısa sürelerde, belki üç beş ay içerisinde inşa edeceğiz. Burada uzmanlarımız tarafından özel bir hizmet verilecek. Aileler engelli bireylerini, özel çocuklarımızı buralara rahatlıkla teslim edip günübirlik işlerini de dışarıda çok rahat bir şekilde görebilecekler. Ben bir kez daha böylesine önemli bir fırsatı bize tanıdığı için Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüze, Milli Eğitim Müdürlüğümüze ve tabi ki Sayın Valimize, mesai arkadaşlarıma sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

17.05.2017 13:39:25 TSI

