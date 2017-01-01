Zonguldak'ta FETÖ/PDY operasyonu
Onur Altındağ
ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak merkezli 3 ilde FETÖ/PDY operasyonu düzenlendi. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, TEM ekiplerince Zonguldak merkezli Sakarya, Osmaniye ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. "Terör örgütüne üye olma" iddiasıyla gözaltına alınan şüpheliler N.G., A.G., Y.A., A.U. ve Y.Y., sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Aralarında gelir uzmanı, biyolog ve din görevlisinin bulunduğu şüphelilerin cep telefonlarında "Bylock" tespit edildiği ileri sürüldü.
(OA-ÖK-Y)
17.05.2017 13:42:50 TSI
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