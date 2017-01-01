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Çukurhisar'da bilardo rüzgarı



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Tepebaşı Belediyesi tarafından organize edilen Gençler Karambol Bilardo Turnuvası, Tepebaşı Belediyesi Çukurhisar Çocuk Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Eğitmenleri Hüseyin Dikmen ile 1,5 yıl süren çalışmaların ardından turnuvaya 9 kız, 18 erkek sporcu katıldı. Turnuva sonunda Tepebaşı Belediyesi Başkan Yardımcısı Melih Savaş, Türkiye Bilardo Federasyonu Eskişehir Temsilcisi Furkan Şenel ile Pool Bilardo Milli Takım oyuncusu ve 2016 Türkiye ikincisi Cihangir Boran'ın katılımlarıyla ödül töreni düzenlendi. Kızlarda Irmak Kuytu üçüncü, Şilan Çelik ikinci ve Çiğdem Kırcı birinci olurken; erkeklerde ise Seyhan Murat üçüncü, Süleyman Acun ikinci, Enes Taktak ise birinci oldu.

Tepebaşı Belediyesi Başkan Yardımcısı Melih Savaş ödül töreninde yaptığı konuşmasında, "Turnuvaya katılan gençlerimizi tebrik ediyorum. Çukurhisar Çocuk Sanat Merkezi'miz bu noktada önemli bir rol oynuyor. Özellikle gençlerimizin sporla ilgilenmesi bizleri çok mutlu ediyor. Bilardo, önemli bir salon sporudur. Gençlerimize bu sporun öğretilmesini önemsiyoruz" ifadelerini kullandı.

Törenin sonunda ise Melih Savaş, dereceye giren sporculara kupalarını ve plaketlerini takdim etti.

(BRK-



17.05.2017 13:43:54 TSI

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