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ETÜ Erzurum'un ilk üniversite tanıtım fuarına ev sahipliği yaptı



(Fotoğraflı)



ERZURUM (İHA) - ETÜ, Erzurum'da ilk defa düzenlenen üniversite tanıtım günleri organizasyonuna ev sahipliği yaptı.

Basın Halkla İlişkiler biriminin organize ettiği; üniversitemiz ve Unilook Türkiye tarafından ortaklaşa düzenlenen etkinlik İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) ve Edebiyat Fakültesi binası fuaye alanında gerçekleşti.

Atatürk Üniversitesi, Artvin Çoruh Üniversitesi, Yozgat Bozok Üniversitesi, İstanbul Aydın Üniversitesi ve Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin de aralarında bulunduğu 17 devlet ve vakıf üniversitesi stand açarak ildeki 11 ve 12. Sınıf öğrencileri ile buluştu. "Doğru Tercih, Doğru Öğrenci" sloganı ile düzenlenen etkinlikte öğrenciler üniversiteler hakkında geniş ve etkin bilgi sahibi olurken üniversiteler de öğrencilere kendilerini daha iyi ifade edebilme imkanı buldular.

Yaklaşık 4 bin öğrencinin ziyaret ettiği fuar, Rektör Prof. Dr. Muammer Yaylalı'nın açılış konuşması ile başladı. Açılış kurdalesini Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Songül Duman, Genel Sekreter Yrd. Doç. Dr. M. Yasin Codur ve Unilook Türkiye Genel Müdürü Caner Işkın ile birlikte kesen Rektör Prof. Dr. Muammer Yaylalı, ilde ilk defa düzenlenen bu çapta bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan duyduğu mutluluğu ifade etti.

Basın Halkla İlişkiler Birimi tarafından açılan tanıtım standında, ziyaret eden öğrencilere ETÜ hakkında detaylı bilgiler verildi. Bölümler, akademik ve sosyal imkanlar, sportif ve kültürel faaliyetler hakkında bilgi sahibi olan öğrenciler üniversite tercih dönemi için önemli bir adım atmış oldular.

(ERZ-AT-Y)



17.05.2017 13:44:17 TSI

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