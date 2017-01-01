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"Bingöl'ün çehresi değişecek, marka şehir olacak"



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BİNGÖL (İHA) - Bingöl Belediye Başkanı Yücel Barakazi, kentin çehresini değiştirerek ve huzur ve barışı sağlayarak Bingöl'ü cazibe merkezi haline getireceklerini söyledi.

Bingöl Belediye Başkanı Yücel Barakazi, kentte hayata geçirilmek üzere hazırlanan projelerden bahsetti. Bingöl'de alt yapı sorunu olmadığını üst yapı sorunlarına da köklü çözümler üreteceğini söyleyen Barakazi, "1971 depremi sonrası Kültür Mahallesi'nde yapılan deprem konutları ekonomik ömrünü tamamladı. Bu mahallenin kentsel dönüşümünü yapacağız. Burada mümkün olduğunca hak sahiplerine birer daire verip kalan alanları da Bingöl halkının yararlanacağı sosyal donatı alanları yapmayı planlıyoruz" dedi.

Projelerini toplumun çeşitli kesimleriyle birlikte görüşerek hazırladıklarını kaydeden Barakazi, "Bin civarında hak sahibi var. Bin 300 konut yapılacak. Şu anda yıkım için ihale yapıyoruz. Öte yandan Bingöl'ün ortasından geçen Çapakçur Vadisi'ni de Ankara'daki Dikmen Vadisi gibi ıslah edip çevresinde bisiklet yolları koşu alanları yaya yürüyüş yolları yapacağız. Belli geniş yerlerine tarihi görünümlü köprüler yapılacak. Bunların dışın at çiftliği kültür evleri, hobi bahçeleri kafeteryalar olacak. Bingöl'ün merkezinde bir sıkışıklık var. Valilikle vardığımız mutabakat çerçevesinde Valilik ve bazı kamu binaları şehrin farklı bir noktasına taşınacak. Valilik ve diğer kamu binalarının alanları meydan yapılacak. Buradaki dar olan yol da genişletilecek" diye konuştu.

Bingöl'ü belli ilkeler çerçevesinde yönettiklerini dile getiren Barakazi, "Benim ilkelerim barış, adalet, kardeşlik özgürlük. Hizmetlerimizde bize oy veren-vermeyen, mezhep, meşrep ayrımı kesinlikle yapmıyoruz. Adil bir şekilde hizmet sunuyoruz. Bingöl'deki tüm farklı siyasi fikirlerin birlikte yaşamasını sağlamak için çalışıyoruz. Psikososyal algıyı değiştirirsek kentle ilgili olumsuz algılar da kendiliğinden değişecek. Bingöl'de huzur ve barış olursa çevre illerde nefes almak isteyen günü birlik tatil yapmak isteyen insanlar Bingöl'e gelecek, yatırımcı buraya gelecek. Zaten şehrimiz coğrafi olarak buna uygun. Huzur ve güveni tesis edersek Bingöl cazibe merkezi olur" şeklinde konuştu.

Gençlerin ve sporun sosyal barışa etkisine dikkat çeken Barakazi, "12 Bingöl futbol takımına destek verdik. Bölgesel Amatör Lig'de oynuyorlardı. Geçen yıl 3. Lige çıktılar. Önceden bin 500 civarı olan taraftar sayısı son maçlarda 10 bine yükseldi. Futbol kakımının başarısı toplumsal barışa büyük katkı sağladı. Bir taraftar grubu lideri, yüzden fazla kişiye sporla uyuşturucu madde bıraktırdıklarını anlattı. Gençlerin enerjilerini harcayacağı doğru alanlar oluşturunca, barışa ve huzura da katkı sağlıyorsunuz. Bingöl en güvenli 20 il içerisinde yer alıyor. Bingöl merkezde son bir yılda hiç cinayet işlenmedi, intihar olayı yaşanmadı" dedi.

Barakazi, SÜTAŞ'ın Bingöl'e, 160 milyon dolarlık besi çiftlikleri, yem fabrikaları, süt işleme tesisleri olan entegre tesisleri olacak entegre tesis yapmak istediğini belirtti. Başta hayvancılık ve turizm alanında olmak üzere 90'a yakın firmanın poreje sunduğunu belirten Barakazi, hem valiliğin hem de belediyenin yatırımcılara gerekli kolaylığı sağladığını dile getirdi.



17.05.2017 13:44:27 TSI

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