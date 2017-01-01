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Jandarma 50 gram esrar ele geçirdi

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 13:45
Jandarma 50 gram esrar ele geçirdi

Coşkun Sağlamdin
NEVŞEHİR (İHA) - Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Göreme beldesinde bir şahsın evinde yapılan arama sonrasında 50 gram esrar ele geçirdi.
Edinilen bilgilere göre Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Göreme beldesinde bir şahsın uyuşturucu madde bulundurduğu yönündeki ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri şahsın evinde yaptığı arama sonrasında 50 gram esrar ve bir adet pala diye tabir edilen kesici alet ele geçirdi. Şahıs ile ilgili adli işlemlere başlandığı öğrenildi.
(COŞ-SK)

17.05.2017 13:45:28 TSI
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