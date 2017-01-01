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Büro Memur-Sen'den SGK çalışanları ile ilgili açıklama



(Fotoğraflı)



Ahmet Arslantaş

ADIYAMAN (İHA) - Büro Memur-Sen Adıyaman Şube Başkanı Sosyal Güvenlik Haftası nedeniyle yaptığı basın açıklamasında Sosyal Güvenlik Kurumu çalışanlarının mağduriyetlerini dile getirdi.

SGK Adıyaman İl Müdürlüğü eğitim salonunda gerçekleştirilen basın açıklamasında, Sosyal Güvenlik Haftasının buruk bir şekilde kutlanıldığı dile getirildi.

Yönetim kurulu üyeleri ile birlikte basın açıklaması yapan Büro Memur-Sen Adıyaman Şube Başkanı Kadir Özşahin, "Her yıl düzenli olarak Sosyal Güvenlik Haftası kutlansa da kurumda çalışan kamu görevlileri 666 Sayılı KHK ile ellerinden alınan mali ve özlük hakları nedeniyle Sosyal Güvenlik Haftasını maalesef buruk bir şekilde kutlamaktadırlar. Sosyal Güvenlik Kurumu çalışanları, çok sayıda hizmeti beşikten mezara kadar tüm vatandaşlarımıza sunmaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumu, vatandaşlarımızın hızlı ve kaliteli hizmet almasını amaçlamaktadır. Ancak, bu amacın gerçekleştirilmesinde en büyük paya sahip olan kurum çalışanları göz ardı edilmektedir. Kendisinden ve ailesinden fedakarlıkta bulunarak, özveri ve gayretle gecesini gündüzüne katarak, mesai mefhumu gözetmeden çalışan kamu görevlilerinin maddi anlamda karşılığını alamaması büyük bir adaletsizliktir. Genel Yetkili Sendika olarak bu adaletsizliğin giderilmesini ve kamu görevlilerimizin hakkının, emeğinin ve alın terinin karşılığının verilmesini istiyoruz" dedi.

Özşahin, "Uygulanan yanlış politikalar, mali ve özlük haklarda yaşanan kayıplar nedeniyle Sosyal Güvenlik Kurumu'nda çalışan kamu görevlileri, başka kurumlara geçmek istemektedir. Kuruma yeni başlayan kamu görevlileri dahi kurumu terk ederek başka kurumlara geçmektedir. Bu gidişle kurumda alanında uzman personel kalmayacaktır. Bunun sonucu ise ülkemize ve vatandaşlarımıza zarar verecektir. Sosyal Güvenlik Haftası'nda kurumda çalışan personele yapılan haksızlıklara 'yeter artık' diyoruz. Büro Memur-Sen olarak, kurumdaki kamu görevlilerinin insanca yaşamasını, evine gülen yüzle gitmesini istiyoruz" diye konuştu.

(AHM)



17.05.2017 13:45:53 TSI

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