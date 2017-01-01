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Vali Tapsız: "Tartan Konağı, Anadolu Türk ev mimarisinin güzel örneklerinden biridir"



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KARAMAN (İHA) - Karaman Valisi Süleyman Tapsız, Anadolu mimarisinin eşsiz örneklerinden birisi sayılan ve günümüze kadar ayakta kalmayı başaran Tartan Konağını gezerek incelemelerde bulundu.

Eşi Dr. Ayşe Tapsız ve İl Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Kuntoğlu'nun da eşlik ettiği ziyarette konağın odalarını gezerek tarihi binada incelemelerde bulunan Vali Tapsız, Karaman ve Anadolu mimarisinin en güzel örneklerinden birisi olarak kabul edilen ve yaşayan canlı kültürü hazinelerinden birisi olan Tartan Konağı hakkında yetkililerden bilgiler aldı. Tarihi ve otantik görünümüyle farklı mozaikleri içerisinde barındıran binada incelemelerde bulunan Vali Tapsız, tarihi ve kültürel dokusuyla Anadolu mimarisinin en güzel örnekleri arasında yer alan Tartan Evinin tanıtımının daha iyi yapılarak kültür turizmine kazandırılması gerektiğini ifade etti.

"Medeniyetimizi meydana getiren tarihi ve kültürel değerlerimize sahip çıkmalıyız" diyen Tapsız, geçmişle gelecek arasında bir kültür görevi yapan, mimarisi ve sahip olduğu estetiği ile tarihimize ışık tutan bu eserlerin gelecek nesillere miras bırakılması konusunda toplumumuzun tüm kesimleri tarafından gereken hassasiyetin gösterilmesi gerektiğini söyledi.

Tapucak Mahallesinde bulunan ve resmi kaynaklara göre 1810 tarihinde Tartanzadelerden Hacı Ahmet Efendi tarafından yaptırıldığı anlaşılan Tartan Konağı, Anadolu Türk Ev Mimarisinin güzel örneklerinden biri olan yapı orta sofa planlı olup iki katlıdır. Evde ahşap süslemeden daha ziyade kalem işi süslemeler dikkati çekmektedir. Birinci kat sofasının sekizgen tavanındaki Sultanahmet Cami, Dolmabahçe Sarayı, Kız Kulesi, II. Mahmut Türbesi, Çarklı vapur, yelkenli gemi gibi batılılaşma dönemi Türk resminde yer alan konular olarak göze çarpmaktadır.

(MD-AH-Y)



17.05.2017 13:46:41 TSI

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