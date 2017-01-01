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Ekmek yeniden 1 TL

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 13:47
Ekmek yeniden 1 TL

BAYBURT (İHA) - Bayburt'ta ekmek fiyatları yeniden 1 TL oldu.
Geçtiğimiz günlerde Bayburt Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanlığı tarafından ekmeğe yapılan yüzde 25 lik zam üzerine ekmek fiyatları 1.25 TL olmuş ve bu durum vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılanmıştı.
Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş ise yazılı bir açıklama yaparak bu zammın kabul edilmesinin mümkün olmadığını, belediye olarak zammın yeniden görüşülmesi hususunda Bayburt Valiliği'ne itirazda bulunduklarını ifade etmişti. Bu itiraz üzerine Bayburt Valiliğince oluşturulan komisyon, 15 Mayıs 2017 tarihinde toplanarak zammın iptal edilip 250 gr. ekmeğin yeniden 1 TL'den satılması yönünde oy birliği ile karar aldı.
(YY-AT-Y)

17.05.2017 13:47:04 TSI
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