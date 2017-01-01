YEREL HABERLER / AYDIN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Aydın Bahçeşehir Koleji miniklerinden muhteşem gösteri

Aydın Bahçeşehir Koleji miniklerinden muhteşem gösteri



(Fotoğraflı)



AYDIN (İHA) - Aydın Bahçeşehir Koleji anaokulu öğrencilerinin hazırladığı 2016-2017 eğitim öğretim sezonu yılsonu gösterisi büyük beğeni topladı.

Aydın Bahçeşehir Koleji 2016-2017 eğitim öğretim sezonu anaokulu yılsonu gösterisi büyük bir heyecan ve coşku ile İl Kültür Merkezi Hidayet Sayın Salonu'nda gerçekleşti. Bugünün küçükleri yarının büyükleri olan öğrenciler yıl boyunca emek vererek hazırladıkları çalışmaları sahnede paylaşabilmek için fırsat buldu.

Anaokulu öğrencilerinin hazırladığı ve yoğun ilgi gören etkinlikte yabancı dil, müzik, dans ve halk oyunları gösterileriyle öğrenciler muhteşem bir performans sergiledi. Gösteri öğrencilerin yıl boyunca yaptıkları ve velilerin de katılım gösterdiği ''Baby Shark ve Twist'' dans ile coşkulu bir şekilde sona erdi.

(MB-Y)



17.05.2017 13:47:26 TSI

NNNN

