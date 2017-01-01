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Aydın Bahçeşehir Koleji miniklerinden muhteşem gösteri

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 13:47
Aydın Bahçeşehir Koleji miniklerinden muhteşem gösteri
Aydın Bahçeşehir Koleji miniklerinden muhteşem gösteri

(Fotoğraflı)

AYDIN (İHA) - Aydın Bahçeşehir Koleji anaokulu öğrencilerinin hazırladığı 2016-2017 eğitim öğretim sezonu yılsonu gösterisi büyük beğeni topladı.
Aydın Bahçeşehir Koleji 2016-2017 eğitim öğretim sezonu anaokulu yılsonu gösterisi büyük bir heyecan ve coşku ile İl Kültür Merkezi Hidayet Sayın Salonu'nda gerçekleşti. Bugünün küçükleri yarının büyükleri olan öğrenciler yıl boyunca emek vererek hazırladıkları çalışmaları sahnede paylaşabilmek için fırsat buldu.
Anaokulu öğrencilerinin hazırladığı ve yoğun ilgi gören etkinlikte yabancı dil, müzik, dans ve halk oyunları gösterileriyle öğrenciler muhteşem bir performans sergiledi. Gösteri öğrencilerin yıl boyunca yaptıkları ve velilerin de katılım gösterdiği ''Baby Shark ve Twist'' dans ile coşkulu bir şekilde sona erdi.
(MB-Y)

17.05.2017 13:47:26 TSI
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