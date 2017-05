YEREL HABERLER / BİTLİS HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Ahlat'ta yılsonu sergisi

Ahlat'ta yılsonu sergisi



Serdar Adıyaman

BİTLİS (İHA) - Bitlis'in Ahlat Halk Eğitimi Merkezi (HEM) Müdürlüğü tarafından yılsonu sergisi açıldı.

Ahlat Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde açılan yılsonu sergisine Ahlat Kaymakamı Bülent Tekbıyıkoğlu, Ahlat Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ahmet Zafer Bayram, İlçe Emniyet Müdürü Erdem Yaban, bazı kurum amirleri, vatandaşlar ve kursiyerler katıldı. Açılış öncesinde bir konuşma yapan Ahlat HEM Müdürü Refet Akgün, halk eğitim merkezlerinde 7'den 77'ye her yaştan insanın ilgi, yetenek ve beklentilerine uygun kurslar düzenlendiğini belirterek, "Milli eğitim faaliyetleri içerisinde halk eğitim merkezlerinin büyük bir yeri ve önemi vardır. Hayat boyu öğrenmede eğitim merkezi olan halk eğitim merkezleri beşikten mezara kadar eğitim ilkesinden hareketle tüm bireylere, toplumun içindeki tüm renklere hizmet vermeyi kendisine amaç edinmiş eğitim kurumlandır. Halk eğitim merkezlerinde 7'den 77'ye her yaştan insanın ilgi, yetenek ve beklentilerine uygun kurslar düzenlenmektedir. Biz de bu doğrultuda 111 meslek kursu, 22 okuma yazma kursu, 108 genel kurs olmak üzere toplam 241 kurs açtık. Bu kurslardan bin 351 erkek, 2 bin 472 bayan olmak üzere toplam 3 bin 823 kişi faydalanmıştır. Meslek edindirme kapsamında bir yılda 39 kalfalık belgesi, 57 ustalık belgesi, 57 usta öğreticilik belgesi, 20 iş yeri açma belgesi, 42 çırak öğrenci olmak üzere toplam 215 kişi yetiştirdik ve mesleki ve teknik Anadolu lisesine devrettik. Bu kursların düzenlenmesi ve hayata geçirilmesi konusunda halk eğitim çalışanları, okullarımızdan ve diğer kurumlarımızdan temin ettiğimiz lisans, ön lisans ve lise mezunu öğretmen-uzman ve usta öğreticilerimizle beraber başarıyı yakalamış bulunmaktayız. Kursların açılmasında bize her zaman destek olan Kaymakamımız Bülent Tekbıyıkoğlu'na, yine kurslarımız için her türlü maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen Belediye Başkanımız Abdulalim Mümtaz Çoban'a, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Mutluk Özden'e teşekkür ederim" dedi.

Daha sonra yılsonu sergisinin açılışı yapıldı. Açılışın ardından Kaymakam Tekbıyıkoğlu ve Belediye Başkanı Çoban, kursiyerler tarafından el emeği göz nuruyla yapılan ürünleri inceledi.

17.05.2017 13:48:50 TSI

