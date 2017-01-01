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Yaralı karaca tedavi altına alındı



(Fotoğraflı)



M. Muttalip Yalçın

ÇORUM (İHA) - Çorum'un Dodurga ilçesinde yaralı halde bulunan karaca tedavi altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, vatandaşlar Dodurga ilçesi yakınlarındaki Çaybaşı mevkiinde yürümeyen bir karaca buldu. Buldutları karacanın yaralı olduğunu farkeden vatandaşlar Orman ve Su İşleri Müdürlüğü'nü telefonla arayarak bilgi verdiler. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, karacanın çarpma sonucu sol kalça kemiğinin kırıldığını tespit etti. Serum ve antibiyotik verilen karacanın ilk tedavisi yapıldı. Daha sonra Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'ne götürülen karacanın tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

(MMY-BÖ)



17.05.2017 13:49:02 TSI

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