Nevşehirli atlet Türkiye şampiyonu oldu
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Coşkun Sağlamdin
NEVŞEHİR (İHA) - Nevşehirli atlet Aleyna Sürücü, Sivas'ta düzenlenen 800 metre yarışlarında Türkiye birincisi oldu.
Sivas'ta düzenlenen okullar arası atletizm yarışmalarında Damat İbrahim Paşa Ortaokulu öğrencisi Aleyna Sürücü 800 metre yarışlarında Türkiye birincisi oldu. Yarışmanın başından sonuna kadar birinciliği kimseye kaptırmayan Sürücü Nevşehir'e de Türkiye şampiyonluğunu kazandırmış oldu. Atletizm antrenörü İsa Demir ise yaptığı açıklamada sporcumuz ile ne kadar gurur duysak azdır. Bu şampiyonluk Nevşehir'imize hayırlı olsun diye konuştu.
(COŞ-SK)
17.05.2017 13:50:10 TSI
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