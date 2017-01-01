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ATSO Başkanı Çetin: "Kadınların iş hayatına girmesini teşvik etmeliyiz"



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ANTALYA (İHA) - Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, "iş hayatı alanında, kadınlarımızın iş hayatına girmelerini kolaylaştıracak, destekleyecek, teşvik edecek sistemler oluşturmak zorundayız" dedi.

ATSO Atatürk Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte Gazeteci Tuluhan Tekelioğlu'nun yapım ve yönetmenliğini üstlendiği "Yapabilirsin" belgeseli izleyici ile buluştu. Türkiye'nin dört bir yanından 9 kadının umut ve ilham dolu hikayesinin anlatıldığı belgesel büyük beğeni topladı.

Etkinliğin açılışında ATSO Başkanı Davut Çetin, "Antalya Ticaret ve Sanayi Odası olarak kadınlarımızın hayatın her alanında en az erkekler kadar etkin olmasının önemini sürekli dile getiriyoruz. Ancak maalesef ülke olarak cinsiyet eşitliği noktasında almamız gereken ciddi bir yol bulunuyor" dedi.



"Ekonomimiz adeta tek kanatlı kuş misali uçmaya çalışıyor"

Dünya Ekonomik Forumu tarafından yayınlanan Küresel Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Endeksi 2016 raporuna göre kadın-erkek eşitliği açısından Türkiye'nin 144 ülke arasında 130. Sırada bulunduğunu belirten Başkan Davut Çetin, "Birçoğumuzun adını bile duymadığı ülkelerin gerisinde kaldığımız listede ilk 4 sırayı İskandinav ülkeleri oluşturuyor. Yine bu endekse göre Türkiye'de kadın erkek eşitliğinde çalışma yaşamı alanında en kötü durumdayız. TUİK rakamları da bu tabloyu destekliyor. Ulusal verilerimize göre kadınlarımızın işgücüne katılma oranının yüzde 32,3 olduğunu görüyoruz. 11 milyon 79 bin vatandaşımız kendisini ev kadını olarak tanımlıyor. Hal böyle olunca da ekonomimiz adeta tek kanatlı kuş misali uçmaya çalışıyor. Bu tablo, İstiklal Savaşı'nı kadınları ile omuz omuza vererek kazanmış, dünyada kadınlarına seçme ve seçilme hakkını ilk veren ülkelerden birisi olan çağdaş Türkiye'ye yakışan bir tablo değildir."



"Görünmez duvarları yıkmanın yolu eğitimden geçiyor"

Çetin, "Özellikle en zayıf olduğumuz konuda yani iş hayatı alanında, kadınlarımızın iş hayatına girmelerini kolaylaştıracak, destekleyecek, teşvik edecek sistemler oluşturmak zorundayız. Hep birlikte başarılı rol modelleri tanıtmalı, daha çok kadınımızın çevrelerindeki görünmez duvarları yıkmalarına vesile olmalıyız. Bu duvarları yıkmanın yollarından birisi kadınlarımızı eğitmekten, onları okumaları için teşvik etmekten geçiyor. TUİK tarafından açıklanan Aile istatistiklerine göre eğitimini yarıda bırakan kadınların yüzde 38,1'i ailenin izin vermemesi, yüzde 9,5'i de evlenme, nişanlanma gibi nedenlerle okuyamadıklarını görüyoruz. Türkiye'de eğitim sistemimiz sorunludur, ancak bu sorun kadınlarımız için çok daha büyük boyuttadır. Okuma yazma bile bilmeyen kadınların oranı yüzde 9'dur ve bu oran erkeklerden 5 katıdır. Bu verileri düzeltmek hepimizin ortak gayretleri ile mümkündür.

TOBB Kadın Girişimciler Kurulumuz da kadınlarımızın sosyal hayattaki ve iş dünyasındaki yerini güçlendirme vizyonu doğrultusunda son derece başarılı çalışmalar yürütüyorlar. TOBB Antalya Kadın Girişimciler Kurulumuzun tüm üyelerine teşekkür ediyorum."

TOBB Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Serap Kocaoğlu da, çalışmaları hakkında bilgiler vererek, Gazeteci Tuluhan Tekelioğlu'na katılımı nedeniyle teşekkür etti.

Toplantıda daha sonra Gazeteci Tuluhan Tekelioğlu'nun hazırladığı "Yapabilirsin" adlı belgeselin gösterimi yapıldı. Gösterimin ardından Tuluhan Tekelioğlu, belgesel ve belgeselde yer alan karakterler hakkında bilgiler verdi.

(SÇ-SÇ-Y)



17.05.2017 13:50:36 TSI

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