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FETÖ tutuklusu Mevlüt Y. hakim karşısına çıktı



Coşkun Sağlamdin

NEVŞEHİR (İHA) - Nevşehir 2. Ağır Ceza Mahkemesinde FETÖ/PDY'den 9.5 aydır tutuklu bulunan Mevlüt Y. hakim karşısına çıktı.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında terör örgütü üyesi olmaktan dolayı dava açılan Mevlüt Y.'nin ilk duruşması 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Tutuklu sanık Mevlüt Y., hakkında hazırlanan iddianame de üzerine atılan suçlamaları kabul etmezken "Böyle bir suçlamayla karşınızda olmaktan dolayı utanç duyuyorum" dedi. Tutuklu sanık Mevlüt Y. Bank Asya hesabının 2012 yılında faizsiz bankacılık olması nedeniyle hesap açtırdığını ve bu hesap da cüzi miktar parası bulunduğunu ifade ederken kendisinin 9 buçuk aydır tutuklu bulunduğunu ve psikolojik tedavi görmesinden dolayı tahliyesini talep etti.

Mahkeme Başkanı tarafından duruşmaya verilen iki dakikalık aranın ardından verilen karar sonrasında ise tutuklu sanık Mevlüt Y.'nin tutukluluk halinin devamına ve bir sonra ki duruşmanın ise 21 Temmuz tarihinde görüşülmesine karar verildiği açıklandı.

(COŞ-AÖ-Y)



17.05.2017 13:53:57 TSI

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