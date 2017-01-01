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KTO'nun Mentorluk Projesi Eğitimleri başladı



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KAYSERİ (İHA) - Kayseri Ticaret Odası, Abdullah Gül Üniversitesi ile Üniversite ve İş Dünyası İşbirliği Komisyonu öncülüğünde hazırlanan ve geçen ay protokol imzalanan Mentorluk Projesi kapsamında Kayseri Ticaret Odası Meclis üyelerine yönelik eğitim toplantısı düzenlendi.

Toplantıya; Kayseri Ticaret Odası yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, Başkan Yardımcısı Celal Hasnalçacı, KTO Meclis Üyeleri, Kayseri Kadın Girişimciler Kurulu üyeleri ve Abdullah Gül Üniversitesi öğretim görevlileri katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Başkan Hiçyılmaz, "Günümüzün çok önemli konularından biri, üretmek ama ürettiğimizi de satmak. Tabi bunları yapabilmemiz için eğitimli donanımlı insanlar ve özellikle gençler gerekiyor. Üniversite camiası olan özellikle Abdullah Gül Üniversitesindeki kardeşlerim bugün burada. Onlar da ellerinden gelen tüm gayreti göstererek, bilgili donanımlı bir nesil yetiştirilmesi bakımından gayret gösteriyor. Bizler de iş dünyası olarak yetişen bu gençlerimize mentorluk yapmak sureti ile kendi tecrübelerimizi aktarmamız, onların daha iyi yetişmelerine bir parça katkı sağlamamız gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

Yaklaşık 30 Meclis üyesinin Abdullah Gül Üniversitesi'nin 30 öğrencisi ile 1 yıl süre kapsamında çalışma yapacağını belirten Hiçyılmaz, "Gençlerimizin iş tecrübeleri kazanabilmeleri veya bizim tecrübelerimizi kendilerine aktarabilmemiz bakımından çalışmalar yapacağız. Tabiri yerindeyse onlara danışmanlık yapacağız ve en sonunda da bu kardeşlerimizi istihdam etme notasında gayretimiz olacak. Bu projenin 1 yıllık süreci içerisinde çeşitli eğitim ve toplantılar düzenlenecek. Elde edilen veriler hem odamızca hem de Abdullah Gül Üniversitesi tarafından değerlendirilecektir. Proje kapsamında bugün bizlere Abdullah Gül Üniversitesinin değerli öğretim görevlileri tarafından bilgiler verilecek. Nasıl mentor olunduğu konusunda bilgi sahibi olacağız. Bu kapsamda Abdullah Gül Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu'na, Üniversite ve İş dünyası İş Birliği Komisyonumuzun çok değerli Başkanı Tarık Yüce'ye ve katılımcılarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Eğitim toplantısında konuşan Abdullah Gül Üniversitesi Öğrenci Dekanı Yrd. Doç. Dr. Hande Gürel ise proje eğitim toplantısına ilişkin kısa bir bilgilendirme yaptı. Eğitim toplantısı, AGÜ öğretim üyelerinin 2 bölüm halinde yaptıkları sunumların ardından sona erdi.

(SK)



17.05.2017 13:54:10 TSI

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