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Halitpaşa YİBO'dan örnek sergi

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 13:56
Halitpaşa YİBO'dan örnek sergi
Halitpaşa YİBO'dan örnek sergi

(Fotoğraflı)

Halil İbrahim Ataman
ARDAHAN (İHA) - Ardahan Posof Halit Paşa Yatılı Bölge Okulu sergisi görenleri büyüledi.
4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı adı altında açılan bilim sergisi düzenlenen törenle açıldı.
Okul önünde düzenlenen tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Öğrencilerin halk oyunları gösterilerinden sonra öğrenciler tarafından hazırlanan gösteriler yapıldı. Dışarıdaki gösterilerden sonra okul içerisinde açılan sergi gezildi. 35 dalda yapılan çalışmalar öğrencilerin ve eğitimcilerin başarılarını da sergilemiş oldu.
Törene İlçe kaymakamı, Garnizon komutanı, Belediye Başkanı ve diğer mülki idare amirleri katıldılar. Sergide yapılan fiziki ve kimyasal deneylerin dışında en dikkat çekici ise Namazla gelen sağlık ve Hadislerle hastalıklara şifa afiş ve masaları oldu.
Sergiler gezilirken hazırlayan öğrenciler tarafından katılımcılara açıklamalar da yapıldı. Program sonunda davetlilere ikramda bulunuldu.
(HİA-AT-Y)

17.05.2017 13:56:23 TSI
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