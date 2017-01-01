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Almanya rezervasyonları hareketlendi

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 13:56
Almanya rezervasyonları hareketlendi
Almanya rezervasyonları hareketlendi

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Bağımsız Seyahat Acenteleri Örgütü'nün (TSS Group) geleneksel kongresine katılan Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD)Başkanı Burhan Sili, "Son 10 gün içinde Türkiye ve Alanya rezervasyonlarında artış var. Rakamların 2016 yılı altına düşmeyeceği yönünde beklenti söz konusu" dedi.
Merkezi Almanya'da bulunan ve Avrupa'nın farklı ülkelerindeki 3 binin üzerinde seyahat acentesini tek çatı altında toplayan TSS Group, bu seneki geleneksel kongre ve workshop'unu Almanya'nın Stuttgart kentinde yaptı. TSS Group'un İspanya, Yunanistan ve Türkiye yetkililerinin de bulunduğu organizasyona yaklaşık 700 seyahat acente yetkilisi ve 25 tur operatörü üst yetkilisi katılım gösterdi. Türkiye Otelciler Federasyonu'nun (TÜROFED) da desteklediği TSS Group kongresi ve workshop'una TÜROFED Başkan Yardımcıları Bülent Bülbüloğlu, Mehmet İşler ve ALTİD Başkanı ve TÜROFED Yönetim Kurulu Üyesi Burhan Sili katıldı.

"Türk ve Rus acenteleriyle görüşüldü"
Yaptığı görüşmeleri değerlendiren Sili, "Dünyanın birçok bölgesinden katılım gösteren seyahat acente temsilcileriyle yaptığımız görüşmelerin dışında özellikle Türk ve Rus kökenli acente ve tur operatörleriyle de birebir temaslarda bulunduk. Türkiye satışlarını arttırmaları yönünde konaklama ve ulaşım avantajlarımızı gündeme getirdik. Almanya pazarında son 10 gün içinde Türkiye ve Alanya rezervasyonlarında artış söz konusu. Son dakika rezervasyonlarında hareketlilik var. Genel anlamda önümüzdeki yaz sezonu satışlarının 2016 rakamları altına düşmeyeceği yönünde beklenti var" dedi.
(SÇ-SÇ-Y)

17.05.2017 13:56:52 TSI
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