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Görme engelliler iş hayatına atılıyor



(Fotoğraflı)



Yılmaz Atar

BİNGÖL (İHA) - Bingöl'de, bilgisayar onarım ve donanım kursunda eğitim gören görme engelliler, kalifiyeli elaman niteliği kazanarak iş dünyasına atılmaya hazırlanıyor.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Bingöl İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Altı Nokta Körler Derneği Bingöl Şubesi'nin koordinesinde görme engellilere yönelik bilgisayar onarım ve donanım kursu açıldı. 2 Mayıs 2017 tarihinde başlayan kursa kayıt yapan görme engelliler, haftanın 5 günü servisle evlerinden alınarak, kurs bitiminde tekrar evlerine bırakılıyor. Altı Nokta Körler Derneği Bingöl Şubesinde düzenlenen kurslara katılan görme engelli bireyler, bilgisayar onarım ve donanımına ilişkin özel hocalardan eğitim görüyor.



Sertifikasını alana 36 bin TL hibe fırsatı

Düzenlenen kursa ilişkin bilgi veren Dernek Başkanı Mücahid Korkutata, "Sertifika alacak görme engelli bireylere İŞKUR tarafından 36 bin lira hibe desteği imkanı sunulacak. Kurstaki amacımız engelli bireylerin istihdam edilmelerini sağlamak. Kursumuz az gören görme engelli üyelerimize yöneliktir. Burada amacımız, görme engelli bireyleri meslek sahibi yaparak, kalifiyeli elaman yetiştirmektir. Kursta eğitim alan üyelerimiz, İŞKUR tarafından 25 lira destek alarak ihtiyaçlarını karşılıyor. Bu arkadaşlarımız her gün düzenli bir şekilde servisle evlerinden alınıp, kurs sonrası tekrar eve bırakılıyor. Kurs bitiminde kendilerine milli eğitim onaylı sertifika verilecektir. Kursu başarıyla bitiren arkadaşlarımız, aldıkları sertifikayla kendiişlerini kurabilecekler. Bu kapsamda İŞKUR'un sağlamış olduğu 36 bin liralık hibe programında faydalanabilecekler"dedi.

Kursa katılan görme engelli bireylerin meslek sahibi olabilme imkanına kavuşacağını kaydeden Korkutata, "Bu arkadaşlarımız kurs sonucunda meslek öğrenecekler ve kendi meslekleri icra ederek geleceğe dönük bir adım atmış olacaklar. Bunun yanı sıra kalifiyeli elaman niteliği kazanan arkadaşlarımız, bilgisayar işletmelerinde donanımcı veya programcı olarak çalışarak kendi hayatlarını idame edebilirler."şeklinde konuştu.

Kursiyerlerden Orhan Baylaz ise kursun üç ay süreceğini belirterek, "Bu kurs sürecinde bizler işi kavrarsak bizlere sertifika verilecek. Devlet, bu sayede kendi işimizi kurmamızı sağlayacak. Kurs süresince bizlere maddi ve manevi destek sunuluyor. Devletimizin bizlere sunduğu bu imkanlarla kendi işimizi kurabilirsek, hem millete hem de kendimize yararlı oluruz" ifadelerini kullandı.

Kurs sonrası alacağı sertifikayla iş hayatına atılmayı düşündüğünü belirten Yunus Taş da, "kursumuz üç ay sürecek. Bu kurs bitiminde sertifika alarak, kendi işimizi kurmayı temenni ediyoruz" diye kaydetti.

(YA-HİV-Y)



17.05.2017 13:56:54 TSI

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