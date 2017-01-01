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Türkiye'nin en soğuk ilçesi için doğalgaz girişimi



(Fotoğraflı)



M. Emin Arvas

VAN (İHA) - Van'ın Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dündür, kışın hava sıcaklığının eksi 45-46 dereceye kadar düştüğü ilçenin doğalgaza kavuşması için girişimlerde bulundu.

Ankara'da ziyaretlerini sürdüren Kaymakam Tekin Dündar, 'kardeş belediye' oldukları Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgün ve Başkan Yardımcısı Ahmet Müfit Yıldırım ile birlikte Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı Fatih Dönmez'i ziyaret etti. Yapılan ziyaret sonucu, Bakanlık tarafından yakın bir zamanda ilçede doğalgaz için fizibilite yapılarak gerekli çalışmaların başlatılacağı bildirildi.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dündar, Çaldıran'ın Türkiye'nin en soğuk yerlerinden biri olduğunu belirterek, "İlçemizde kış aylarında hava sıcaklığı zaman zaman eksi 45-46 dereceleri bulmaktadır. Doğalgaz enerji hattı ilçemizden geçmektedir. Bu ilçemiz için kaçınılmaz fırsatı değerlendirerek, halkımıza kazandırmayı düşünüyoruz. Ankara ziyaretimizde

'kardeş belediyemiz' olan Mamak Belediye Başkanımız Mesut Akgün ve Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Müfit Yıldırım ile birlikte Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı Fatih Dönmez ile görüşmeler yaptık. Yapılan görüşmeler sonucunda konuyu anlatarak gerekli müracaatlarda bulunduk. Müsteşarlık müracaatımızı kabul ederek, gerekli altyapı fizibilitesini hazırlayarak bize geri dönüş sağlayacaklar. Çaldıran ilçemize böyle büyük ve kalıcı projeler kazandırarak hem halkımıza layık olduğu şekilde hizmet sunacağız hem de hava sıcaklığının eksi 45-46 derecelerde soba yakma ve yakacak alma derdinden kurtulmasını sağlayacağız inşallah" dedi.

(MSA-Y)



17.05.2017 13:58:19 TSI

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