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Başkan Kayda, mesaiye şantiyede başladı

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 14:01
Başkan Kayda, mesaiye şantiyede başladı
Başkan Kayda, mesaiye şantiyede başladı

(Fotoğraflı)

Behzat Akcan
MANİSA (İHA) - Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, geleneksel hale getirdiği şantiye ziyaretleri kapsamında Fen İşleri ve Destek Hizmetler Müdürlüğü Şantiyesinde çalışan işçilerle sabah mesaisinde buluştu.
Keli Mahallesinde bulunan şantiyede mesaiye hazırlanan işçilerle birlikte sabah kahvaltısında bir araya gelen Başkan Kayda, personelle sohbet ederek yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler aldı. Destek Hizmetleri Müdürü Mustafa Doğan'ın da hazır bulunduğu ziyarette, özverili çalışmalarından dolayı tüm işçilere teşekkür eden Başkan Kayda, "Belediye hizmetlerinin en ağır yükünü Fen İşleri ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü çekiyor. İlçe merkezi ile 102 mahallemizde vatandaşlarımızın istek ve talepleri doğrultusunda çalışmalar yapan tüm belediye çalışanlarıma teşekkürlerimi sunuyorum. Salihli Belediyesi olarak büyük bir aileyiz ve vatandaşlarımıza hizmet noktasında en iyisini vermek için çalışıyoruz. Salihli, bizimle birlikte değişiyor ve güzelleşiyor. Sizlerin ihtiyaçlarını biliyorum ve bu sorunların ortadan kaldırılması için çalışıyorum. Ekip olarak Salihli'ye yakışan en iyi hizmeti sunmalıyız. Hepinize kolaylıklar diliyorum" dedi.
(BA-SC)

17.05.2017 14:01:50 TSI
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