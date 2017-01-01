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ERSEM 85 ülkeden 247 öğrenci mezun verdi



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Erciyes Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi'nin (ERSEM), Yabancı Uyruklu Öğrencilere Yönelik Türkçe Öğrenim Programını bitiren 85 farklı ülkeden 247 öğrenci mezun verdi.

Sabancı Kültür Sitesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen mezuniyet törenine, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Doğan, ERSEM Müdürü Prof. Dr. Derviş Karaboğa'nın yanı sıra çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan mezuniyet törenin açılış konuşmasını yapan ERSEM Türkçe Öğrenim Koordinatörü Okutman Emre Gökduman, "Yorgun ama gururlu ve mutluyuz. Bir babanın evladının mürüvvetini gördüğünde yaşadığı gururu ve mutluluğu yaşıyoruz. Bugün burada 247 yabancı uyruklu öğrencimizi mezun etmenin mutluluğunu yaşamaktan onurluyuz. Bu sevinci yaşattıkları için öğrencilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

ERSEM Müdürü Prof. Dr. Derviş Karaboğa da, ERSEM faaliyetleri hakkında bilgiler verdi.

Prof. Dr. Karaboğa, "ERSEM olarak artık bölgesel bir hizmet vermenin dışında, uluslararası bir eğitim merkezi konuma geldik. Bizler kurumumuzda sadece Türkçe eğitimi vermiyoruz. Birçok dalda eğitimlerimize devam ediyoruz. Bu kapsamda inşaat sektöründen, doğalgaz sektörüne kadar faaliyet gösteren ustalar, artık yeterlilik belgesi almak zorunda olacaklar. Bizlerde ERSEM olarak, Mesleki Yeterlilik Kurumunun sınav merkezi olmaya çalışmaktayız. Yakında yapılan çalışmalar neticesinde Kayseri bölgesindeki tüm ustalara yeterlilik belgesi vermeye başlayacağız" diye konuştu.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Doğan ise, konuşmasında mezun olan yabancı uyruklu öğrencilere başarılar diledi.

Rektör Yardımcısı Doğan, "Türk milleti bir hesap, bir karşılık bekleyerek iyilik yapmaz. İyiliği karşılıksız yapar. Bizlerde, bizim üniversitemizde, bizim ülkemizde eğitim gören öğrencilerimizden sadece şunu bekliyoruz. Sizler burada iyi bir şekilde yetişin, ülkenize dönün ve orada ülkenize, milletinize en iyi şekilde hizmet edin. İnanın, bizi, bundan başka mutlu edecek başka bir şey yoktur. Ülkenizde kültür elçimiz, gönül elçimiz olun yeter. Sunucu arkadaşlarımızın konuştukları Türkçe' den de gördük ki; bugün bizler o köprüyü kurmuşuz. Sevgiyle bizi birbirimize bağlayacak, dille kurulmuş o köprü, 85 ülke ile Türkiye arasında sonsuza kadar sürecektir" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından tören, mezun öğrencilere diplomalarının verilmesi, şiir dinletisi, tiyatro gösterisi ve şarkıların söylenmesinin ardından sona erdi.

(SK)



17.05.2017 14:02:13 TSI

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