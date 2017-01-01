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Eski Ocak başkanı Leblebici MHP İl Başkanlığına adaylığını açıkladı

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 14:03
Eski Ocak başkanı Leblebici MHP İl Başkanlığına adaylığını açıkladı
Eski Ocak başkanı Leblebici MHP İl Başkanlığına adaylığını açıkladı

(Fotoğraflı)

Coşkun Sağlamdin
NEVŞEHİR (İHA) - Ülkü Ocakları Nevşehir eski başkanı Yahya Leblebici, 21 Mayıs tarihinde yapılacak olan MHP İl Başkanlığına adaylığını açıkladı.
21 Mayıs tarihinde yapılacak olan İl kongresinde adaylığını açıklayan Ülkü Ocakları eski Başkanı Yahya Leblebici, "Cennet mekân rahmetli Başbuğumuz Alparslan Türkeş Beyin bizlere iki büyük emaneti vardır. Birincisi ülkücünün ülküsü ile piştiği Ülkü Ocakları, ikincisi ise ülkücünün siyaset hayatındaki temsilcisi üç hilalli bayrağı ile Milliyetçi Hareket Partisidir" dedi. Leblebici, "Bu kutsal emanetlere sahip çıkabilmek için teşkilâtlarımızın çeşitli kademelerinde görev aldım. Son olarak Ülkü Ocakları Nevşehir İl Başkanlığı görevini 3.5 yıl Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Bey ve Ülkü Ocakları Genel Başkanımız Sayın Olcay Kılavuz Beyin takdirleri ve direktifleri doğrultusunda yaptım. Her zaman teşkilâtımızı ve partimizi bir adım daha ileri götürebilmek için mücadele ettim. Allahın izni ile Nevşehir Milliyetçi Hareket Partisinde birlik beraberlik sağlayabilmek, partime, teşkilatıma en iyi hizmeti yapabilmek için 21 Mayıs 2017 günü yapılacak olan Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanlığı kongresinde aday olduğumu tüm dava arkadaşlarıma ve Nevşehir kamuoyuna açıklıyorum" diye konuştu.
(COŞ-SK)

17.05.2017 14:03:22 TSI
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