Çelik'ten öğrencilere Çanakkale armağanı
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KAYSERİ (İHA) - Büyükşehir Belediyesi, Kayserili gençleri gruplar halinde Çanakkale'ye götürmeye devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'in Çanakkale gezisine götürme sözü verdiği Genç KAYMEK öğrencileri de Çanakkale'ye uğurlandı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, 18 Mart'ta Çanakkale Şehitlerini anma etkinliği yapan Genç KAYMEK öğrencilerine Çanakkale gezisi sözü vermişti. Öğrencilerin yapmış oldukları etkinlikleri çok beğenen Başkan Çelik'in verdiği söz doğrultusunda bu etkinliklere katılan öğrenciler Çanakkale'ye uğurlandı.
Genç KAYMEK Gençlik Merkezi öğrencileri, yaptıkları gösterilerle yansıttıkları Çanakkale ruhunu bu geziyle bizzat yaşama şansına sahip olacaklar.
(AÖ-Y)
17.05.2017 14:10:08 TSI
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