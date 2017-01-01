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'Spastik Çocukların Şiir Dünyası' 9. Kitap Fuarı'na taşındı

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 14:10
'Spastik Çocukların Şiir Dünyası' 9. Kitap Fuarı'na taşındı
'Spastik Çocukların Şiir Dünyası' 9. Kitap Fuarı'na taşındı

(Fotoğraflı)

Kaan Kızıl
KOCAELİ (İHA) - 9. Kocaeli Kitap Fuarı'na katılan matematik öğretmeni Tamay Önal Polat, 'Spastik Çocukların Şiir Dünyası' konulu bir seminer gerçekleştirdi.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen 9. Kocaeli Kitap Fuarı Akçakoca Konferans Salonu'nda matematik öğretmeni Tamay Önal Polat tarafından çocuklara yönelik konferans verildi. Konferansta spastik engelli çocukların yazdığı şiir dünyasına yolculuk yapma fırsatı bulan Polat, bu konu hakkında yaşadığı hikayeyi öğrencilere aktardı. Polat, "Her öğrencinin sağlık durumu ne olursa olsun çocukların içerisindeki cevheri çıkartmak için gayret edilmesi gerekiyor. Olcay Akbay ve Nilgün Acar'ın hikayesini duyduğumda onların yaptıklarını merak ederek yola çıktım. 4 ay boyunca her gün merkeze giderek onlarla birlikte içli dışlı olarak çalıştım. Şiirlerini büyük bir zevkle takip ettim. Sonucunda bir kitaba dönüştürmeye ve onların yararına satmaya karar verdim" şeklinde konuştu.
Sözlerine 33 adet büyük şair ile yaptığı telif çalışmasını aktararak devam eden Polat, "Olcay ve Nilgün çok yetenekli çocuklar. Kendilerine şiir kitabı yazmaya karar verirken şair dostlarımız kendi şiirlerinin kullanılmasına izin verdiler. Ben de Nilgün ile Olcay'ın şiirlerini 33 şairin şiirlerine ekleme yaparak kitap çıkardım" ifadelerini kullandı.
(KK-GY-Y)

17.05.2017 14:10:09 TSI
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